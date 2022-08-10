– Для меня важно преподавать и нести ученикам ту философию, которую в меня заложили мои педагоги, продлевать красивый век балета. Не только трюки и голая, пустая гимнастика. Классический спектакль – это обязательно сюжет, это история, это выстраивание отношений со зрителем. Большая практика – договориться со зрителем, влюбить в себя, чувствовать публику. У нас немой вид искусства, и при этом каждый должен раскрыться: и танцор, и тот, кто смотрит. Ну и соблюдение традиции, каноны классического спектакля, нужно не уходить целиком в технику. Важно помнить, что балет – это эстетично, правильно и логично.

«

«

В этом и есть наследие русского классического балета, которые Корсаков сейчас передает молодому поколению танцоров – с 2015 года он занял должность балетмейстера в Санкт-Петербургском Театре Балета им. П. И. Чайковского.



– Для меня важно преподавать и нести ученикам ту философию, которую в меня заложили мои педагоги, продлевать красивый век балета. Не только трюки и голая, пустая гимнастика. Классический спектакль – это обязательно сюжет, это история, это выстраивание отношений со зрителем. Большая практика – договориться со зрителем, влюбить в себя, чувствовать публику. У нас немой вид искусства, и при этом каждый должен раскрыться: и танцор, и тот, кто смотрит. Ну и соблюдение традиции, каноны классического спектакля, нужно не уходить целиком в технику. Важно помнить, что балет – это эстетично, правильно и логично.