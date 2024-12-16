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Артем Шершнев

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Декабрь
Вооруженный грабитель напал на отделение банка в Новосибирске
Злоумышленник похитил значительную сумму денег и скрылся, сообщают в правоохранительных органах.
12 декабря, 08:27
Легендарный новосибирский санаторий «Речкуновский» не признали культурным наследием
По мнению эксперта Авдеева, здание с характерными элементами сталинского ампира не имеет никакого значения для истории города и региона.
12 декабря, 07:32
Парад планет выстроится в небе над Новосибирском в декабре
Орбиты планет складываются так, что их будет поочередно видно в одном участке небосвода, сообщают астрофизики НГУ.
11 декабря, 07:01
Бизнес на ностальгии: новосибирцы за миллионы продают новогодние игрушки СССР
Перед новогодними праздниками интернет пестрит объявлениями о продаже советских елочных игрушек, некоторые из которых оценены в целые состояния.
10 декабря, 10:25
Громкое уголовное дело в Новосибирске: что известно о компании «СпецТрансСтрой»
Задержанные руководители крупной строительной компании заключали множество муниципальных и государственных контрактов и пользовались благосклонностью новосибирских чиновников.
5 декабря, 08:57
Суд обязал Минобороны заботиться о зданиях-памятниках военного городка в Новосибирске
Иск подавала новосибирская инспекция по охране объектов культурного наследия, следует из материалов официального портала судов общей юрисдикции.
5 декабря, 06:29
Ставка на электротранспорт: что мешает развитию пассажирских перевозок в Новосибирске
Экологичный электротранспорт назван приоритетным направлением развития городской пассажирской сети, но конкретных планов по его развитию нет.
4 декабря, 10:17
В Новосибирске исчез ограничитель для фур на Хилке: подозревают нелегальных мясников
Ранее металлическую рамку несколько раз ломали, а в мэрии называли такие действия диверсией.
4 декабря, 08:51
Ноябрь
Памятникам истории в Новосибирске подыскивают инвесторов — сколько нужно денег
Разрушающиеся объекты культурного наследия хотят восстановить за счет бизнеса, следует из материалов специализированного реестра.
28 ноября, 10:40
Сибирский избинг и настоящий деревнинг: как незабываемо встретить Новый год
Понятие избинг появилось в лексиконе совсем недавно, но это явление стремительно набирает популярность.
26 ноября, 08:14
Музей дореволюционного Ново-Николаевска откроют в центре Новосибирска
Экспозицию городского быта начала 20 века разместят в бывшем купеческом доме, сообщила директор Музея Новосибирска.
22 ноября, 07:23
Названа дата открытия Музея космонавтики в новосибирском Доме Кондратюка
Построенный заново Дом Кондратюка получил разрешение на ввод в эксплуатацию, рассказала директор Музея Новосибирска.
22 ноября, 06:52
«Очень ждем!» — новосибирцы рассказали о своем предновогоднем настроении
Корреспонденты Atas.Info поговорили с прохожими на улицах Новосибирска и с представителями мэрии о новогодних планах.
19 ноября, 07:56
Назван срок восстановления здания-памятника в военном городке Новосибирска
Инспекция по охране объектов культурного наследия выдала предписание собственникам полностью отреставрировать здание пулеметной команды, следует из материалов ведомства.
19 ноября, 03:58
29 проектов благоустройства завершено по госпрограмме в районах Новосибирской области
Об итогах работы по программе комплексного развития сельских территорий в 2024 году сообщили в пресс-службе регионального правительства.
13 ноября, 09:42
В военной части под Новосибирском не комментируют массовое дезертирство
До сих пор ни представители Минобороны, ни силовые структуры не давали официальной информации о беглецах.
13 ноября, 07:22
Дополнительный состав метро купят власти Новосибирска
Деньги на вагоны удалось получить за счет экономии при плановой закупке других составов, сообщил мэр Максим Кудрявцев.
12 ноября, 04:55
В Новосибирске Росприроднадзор требует почти миллиард рублей у аэропорта Толмачево
Ведомство подало соответствующий иск к воздушной гавани, следует из материалов Арбитражного суда.
11 ноября, 05:20
В Новосибирске исчезнет знаменитая неоновая вывеска «Весна»
Конструкция будет демонтирована со стены дома на Гоголя, 1, сообщил реставратор Любим Любаев.
11 ноября, 04:39
Житель Новосибирска построил себе личный маяк — зачем ему это нужно
Бело-красная башня появилась недалеко от берега водохранилища, но навигационную роль она не выполняет. Журналист Atas.Info своими глазами увидел необычное строение и поговорил с его создателем.
5 ноября, 10:07

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