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Эмилия Губарева

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16 декабря
Актер из Новосибирска перевоплотился в следователя в сериале «Жуки»
Новосибирский актер снимется в нашумевшем сериале «Жуки», о чем сообщает телеканал ТНТ.
16 декабря, 10:27
Прокуратура проверит прорыв кипятка на левом берегу Новосибирска
В Новосибирске случился прорыв на левобережье прокуратура проверяет инцидент, о чем сообщает ведомство.
16 декабря, 10:03
В Новосибирске произошел прорыв кипятка в Ленинском районе
В Новосибирске случилась коммунальная авария на левом берегу, о чем говорят очевидцы в соцсетях.
16 декабря, 09:17
Похожая на Бузову блондинка положила глаз на блогера Даву — есть ли будущее у «пары»
Новосибирского блогера Даву желает влюбить в себя женщина-комик: об этом она призналась в танцевальном шоу.
16 декабря, 08:55
Бастрыкин потребовал проверить избиение подростков-неформалов в Новосибирске
В Новосибирске СКР заинтересовался избиениями подростков, о котором рассказала Екатерина Мизулина.
16 декабря, 08:51
Мигранты массово покидают Новосибирскую область
В Новосибирской области число уехавших мигрантов превышает количество въехавших в регион, о чем доложили губернатору на оперативном совещании в правительстве.
16 декабря, 07:20
Житель Новосибирска забил посетителя сауны
Житель Новосибирска признан виновным в причинении вреда здоровью посетителю сауны, о чем сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.
16 декабря, 07:15
В Новосибирске проверят отключенное отопление в более 60 домах
В Новосибирске снова отключили тепло в домах: прокуратура начала проверку.
16 декабря, 06:44
Авокадового маньяка поймали в Новосибирске
В Новосибирске поймали охотника за авокадо: подробности дали в АБ «Гвардия».
16 декабря, 06:44
Названа возможная причина масштабного пожара на складе в Новосибирске
В МЧС назвали вероятную причину двойного пожара на складе в Новосибирске: ее озвучили губернатору на совещании в правительстве.
16 декабря, 06:11
Мизулина разберется в драке неформалов и подростков возле новосибирского ТЦ
Подростки напали на сверстников в Новосибирске: инцидентом заинтересована Екатерина Мизулина.
16 декабря, 05:40
Жителей Новосибирской области обманули с коммунальными услугами на 100 млн рублей
В Новосибирской области возбудили дело из-за мошенничества, в ходе которого были обмануты жители Искитимского района, сообщает прокуратура.
16 декабря, 05:33
Сотрудница морга в Новосибирске влюбилась в погибшего мужчину
В Новосибирске работница морга призналась в чувствах к погибшему, о чем она рассказала в своем ТГ-канале.
16 декабря, 05:12
Медведицы Белка и Стрелка отмечают день рождения в Новосибирском зоопарке
В Новосибирском зоопарке сегодня праздник: свой второй рождения отмечают знаменитые медвежата-двойняшки.
16 декабря, 04:45
Финальная шестидневная рабочая неделя ждет жителей Новосибирска
В Новосибирской области жители снова будут работать дольше обычного, о чем свидетельствует производственный календарь.
16 декабря, 04:39
Раскрыто имя нового министра здравоохранения Новосибирской области — кто им стал
В министерстве здравоохранения официально назначили нового руководителя, о чем сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.
16 декабря, 03:59
Бывший мэр Бердска нашел себе новую работу — куда ушел Бурдин
В правительстве Новосибирской области случились кадровые перестановки: теперь там работает бывший мэр Бердска, сообщили в правительстве 16 декабря.
16 декабря, 03:49
В Новосибирской области главу Линево обвинили в сокрытии доходов
В Новосибирской области нашли антикоррупционные нарушения, которые мог совершить глава поселка Линево, сообщает прокуратура.
16 декабря, 03:32
«Отпуск, авто и свадьба»: топ целей жителей Новосибирска в 2025 году
Названы главные желания новосибирцев в 2025 году: это выяснили аналитики.
16 декабря, 03:16
В Новосибирске 400 домов остались без электричества
В Новосибирске отключили электричество в сотнях домов, о чем свидетельствует карта отключений.
16 декабря, 02:39

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