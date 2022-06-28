Мумию с татуировками разрешили посмотреть новосибирские ученые

Раз в несколько месяцев выставочный зал Института археологии и этнографии в Новосибирске закрывают для посетителей. С мумии древнего жителя территории современного Горного Алтая бережно снимают защитный колпак, обкладывают полотенцами и начинают обработку раствором, состав которого держат в строжайшем секрете. Такой-же используют за уходом за телом Ленина в мавзолее у Кремлевской стены. На протяжении десятков лет в Новосибирске этим занимается Марина Мороз, ведущий художник-реставратор института.
Что это за мумия, какова история находки и зачем ее нужно обрабатывать?
Мумия этого прекрасного мужчины была найдена в Горном Алтае в 1995 году, в замерзшем кургане. Вот представьте - она была в кубике льда, в темноте, и две с половиной тысячи лет она находилась в таком состоянии. И вот мы ее стали раскапывать, появилось солнце, воздух, температура сменилась, и она сразу стала темнеть. И мы могли потерять эти прекрасные татуировки на теле, если бы вовремя не начали реставрацию. Обратились в московский всероссийский институт лекарственных растений, медицинский центр биотехнологий, который занимается разработкой методик для бальзамирования органических объектов.
В течение года эта мумия пропитывалась, лежала в специальной ванной, к ней применялись различные растворы, по ходу разрабатывались новые методики. И нам ее сохранили, кожу осветлили, все татуировки видны. В таком виде скоро будет уже 30 лет, как она хранится у нас, и может экспонироваться практически при комнатной температуре. Сначала специалисты из Москвы приезжали, привозили свои растворы, потом передали эту функцию мне. И вот уже сколько лет каждые три месяца я пропитываю мумию разработанным ими раствором. Он поддерживает влажность и одновременно пропитывает ткани, поддерживая в нужном состоянии.
Этот бальзам вам привозят, или вы его тут делаете?
Тут
То есть, вы носитель секрета?
Получается что да… (смеется) Думаю, что кроме меня и нескольких людей из московского института его состав никто не знает.
Давайте вернемся во времени назад. Если находки оказались столь чувствительны к воздействию солнца и воздуха, как же вы их везли с Алтая?
Когда в 1995 году мы его раскопали, то тут же поместили в соседнюю могилу, где мерзлота и темно, пока не прилетел вертолет. Там была захоронена женщина, может быть, его наложница. Она была раздета, только покрыта сверху одеялом. И вот я одна, с двумя этими мумиями прекрасно долетела до Новосибирска.
Первым делом в нашей лаборатории мы занялись тем, что снимали с него одежду. А это целая проблема, раздеть мумию. На нем сапоги, штаны, шуба, головной убор. Все это пришлось разрезать, снимать по частям, потому что мы не могли мумию повредить. И после этого только отправили ее в Москву.
Проводятся ли лабораторные исследования сохранности тканей, что с ними происходит за все это время?
Первое время раз в два-три года специалисты осматривали, подклеивали кожу, которая начинала отслаиваться. Но сейчас она в достаточно хорошем состоянии, поэтому мы продолжаем пропитку, и пока этого достаточно. Дело в том, что эти тела не сразу хоронили, их долгое время использовали в обрядах. Время необходимо было и для того, чтобы построить погребальное сооружение: в вечной мерзлоте вырыть могилу глубиной три метра, поставить туда деревянный сруб из толстых бревен лиственницы, внутрь поставить кровать, подготовить всю одежду, коня с ним погребали. Поэтому тела бальзамировали, предварительно вынув внутренности. Кожу пропитывали воском и маслами. Этот тоже сыграло свою роль для сохранности, хотя наши реставраторы и применили новые пропитки.
Известно, кто был этот человек, каков статус его среди соплеменников?
Этот мужчина относился к среднему пласту населения, у него был всего один конь. Но мы считаем, что они всех своих погребенных бальзамировали. Если эти были знатные погребения, их использовали в обрядах рода, собирали целые племена. А его, наверное, в семейных обрядах до погребения использовали. Он молодой, ему 20-25 лет, такой вот прекрасный юноша.
Вы так тепло о нем говорите, имя ему не придумали?
У него было свое имя, мы не имеем права давать имена.
Выясняли ли вы, от чего он умер?
Пока нет, это еще в перспективе. Мумию женщины, которая сейчас в Горно-Алтайске хранится (речь идет о знаменитой так называемой "Принцессе Укока", прим. ред.) мы посмотрели на томографе, и там выяснилось, что она была больна раком груди, что у нее был перелом шейки бедра. С этой мумией предстоит еще такая работа. Кстати, похоронены они были относительно недалеко, в 20 километрах друг от друга.