Мумию с татуировками разрешили посмотреть новосибирские ученые

Первое время раз в два-три года специалисты осматривали, подклеивали кожу, которая начинала отслаиваться. Но сейчас она в достаточно хорошем состоянии, поэтому мы продолжаем пропитку, и пока этого достаточно. Дело в том, что эти тела не сразу хоронили, их долгое время использовали в обрядах. Время необходимо было и для того, чтобы построить погребальное сооружение: в вечной мерзлоте вырыть могилу глубиной три метра, поставить туда деревянный сруб из толстых бревен лиственницы, внутрь поставить кровать, подготовить всю одежду, коня с ним погребали. Поэтому тела бальзамировали, предварительно вынув внутренности. Кожу пропитывали воском и маслами. Этот тоже сыграло свою роль для сохранности, хотя наши реставраторы и применили новые пропитки.