Фактором нервозности для инвесторов оставалась и ситуация в Европе. Несколько успокоило рынки заявление главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что ставка останется минимальной на протяжении длительного периода. ЕЦБ сохранил ставку на уровне 0,5% годовых, но Драги отметил, что это не предел нижней границы. Кроме того, он пообещал, что ЕЦБ продолжит стимулирующую политику столько, сколько потребуется. Вместе с тем, М. Драги отметил и сохраняющиеся риски — ВВП еврозоны продолжает сокращаться, что не может не беспокоить рынки. Таким образом, инвесторам дали понять, что в ближайшем будущем отсутствуют риски повышения ставки, и эпоха дешевых денег продолжается — а это значит, что банки будут активно предоставлять кредиты бизнесу, что поспособствует выходу Европы из рецессии.