За сумку с учебниками налетчик может получить десять лет лишения свободы

В понедельник, 1 февраля, в подъезде дома по улице Ватутина, злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у несовершеннолетней девушки сумку и скрылся. Родители потерпевшей немедленно сообщили о нападении в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вчера задержали подозреваемого в совершении преступления – ранее судимого за кражу восемнадцатилетнего летнего жителя Черепаново. Интересно, что в сумке, которая стала добычей налетчика, были… учебники. Добыча наверняка разочаровала незадачливого грабителя – на преступление он шел явно не из-за непреодолимой тяги к знаниям. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой). Молодому налетчику грозит наказание до 10 лет лишения свободы.