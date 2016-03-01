Городские власти уверяют, что с дорожными ямами будет покончено

Posted 1 марта 2016, 14:04
Published 1 марта 2016, 14:04
Modified 5 августа 2022, 12:24
Updated 5 августа 2022, 12:24
Подобное заявление содержится в информации, опубликованной на сайте «КПРФ в Новосибирске».
По заявлению мэрии, уже на этой неделе городские власти намерены приступить к ямочному ремонту дорог, а с конца апреля начнется капитальный ремонт. Правда, «технологии» раннего «ремонта» порой вызывают, мягко говоря изумление. Так в интернете живо обсуждается видеосюжет, о таких «передовых технологиях», применяемых для ремонта проезжей части в центре Новосибирска, подготовленный нашими новосибирскими коллегами с телеканала «Продвижение».
Объяснение у дорожников одно: всему виной резкое изменение суточных температур сказывается на состоянии дорожного покрытия городских улиц – появляются ямы. При этом на вопрос: как же в таком случае выживают дороги, скажем, в Канаде, Финляндии, Норвегии или Швеции, ответа нет.
Зато в муниципалитете говорят, что они готовы и к капризам погоды, и к большому объему предстоящих работ. Сайт КПРФ ссылается на доклад депутатам горсовета начальник главного управления и благоустройства мэрии Новосибирска Юрия Сердюка, который заверил, что уже в ближайшее время начнется первый этап ремонта с применением технологии так называемого «холодного асфальта». А уже с конца апреля начнется капитальный ремонт дорог, который предполагается завершить примерно в августе-сентябре.
Городские власти уверены, что работу дорожников в прошлом году водители оценили высоко. Свой вывод в мэрии подтверждают тем, что в их адрес было направлено благодарственное письмо от «Транспортного союза Сибири». Отдельного внимания заслуживает признание руководства мэрии о том, что «малоснежная зима больших проблем новосибирским коммунальным службам не доставила». При том что мало-мальский снегопад вызывал в городе пробки, близкие к транспортному коллапсу. Вот и сегодня, со стороны властей звучат заявления, что «организации, обеспечивающие бесперебойный проезд по федеральным автодорогам, переведены на усиленный режим работы, заготовлено необходимое количество противогололедных материалов». Вместе с тем снегопад и гололед привели к резкому увеличению количества ДТП на городских улицах и магистралях.