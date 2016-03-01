Городские власти уверяют, что с дорожными ямами будет покончено

Городские власти уверены, что работу дорожников в прошлом году водители оценили высоко. Свой вывод в мэрии подтверждают тем, что в их адрес было направлено благодарственное письмо от «Транспортного союза Сибири». Отдельного внимания заслуживает признание руководства мэрии о том, что «малоснежная зима больших проблем новосибирским коммунальным службам не доставила». При том что мало-мальский снегопад вызывал в городе пробки, близкие к транспортному коллапсу. Вот и сегодня, со стороны властей звучат заявления, что «организации, обеспечивающие бесперебойный проезд по федеральным автодорогам, переведены на усиленный режим работы, заготовлено необходимое количество противогололедных материалов». Вместе с тем снегопад и гололед привели к резкому увеличению количества ДТП на городских улицах и магистралях.