Проигран бой, но не проиграно сражение. «Сибирь» уступила в первом матче серии с «Металлургом»

Posted 9 марта 2016, 00:18
Published 9 марта 2016, 00:18
Modified 5 августа 2022, 12:25
Updated 5 августа 2022, 12:25
Дважды подряд пропустив в меньшинстве уже в самом начале матча, «Сибирь» сумела выровнять игру, отквитать один гол, но уступила в Магнитогорске 1:3. Третью шайбу хоккеисты «Металлурга» забили в пустые ворота, когда сибиряки, пытаясь спасти матч, заменили вратаря шестым полевым игроком.
Давно замечено, что «Сибири» не удаются матчи, которые команда играет после относительно долгого простоя. В нынешнем сезоне это повторялось всякий раз, когда в чемпионате возникала пауза. Матч в Магнитогорске исключением не стал. Недельная пауза, разделившая последний матч серии с «Адмиралом» от старта противостояния с «Магниткой», помогла вернуться в строй травмированным Улльстрёму и Меньшикову, но вот свой привычное чувство ритма и нерва игры команда, вероятно, подрастеряла.
По крайней мере, в серии против «Металлурга» свою первую игру «Сибирь» начала, наступив на те самые грабли, на которые можно было наступать только в том случае, если твоя цель – самоубийство. Получив два удаления подряд, сибиряки дважды пропустили…
После матча Сергей Гимаев в комментарии порталу «Чемпионат» довольно точно охарактеризовал то, что произошло на площадке в первые пять минут матча:
- Мы готовились и знали, что будет мощное начало в исполнении «Металлурга». Но оказались не готовы. Схватили невынужденные удаления, пропустили два гола в меньшинстве. Немного подломились. Мы говорили, что у «Металлурга» отличное большинство. Но своими активными действиями они заставили нас удаляться, - пояснил защитник «Сибири».
Уже на 4-й минуте Гимаев в борьбе на «пятаке» прихватил клюшку соперника. И хозяевам хватило двадцати секунд, чтобы открыть счет: Семин бросал почти с линии ворот, но шайба, угодив в маску вратарю Салаку, рикошетом залетела в сетку. Буквально тут же удаляют Шалунова и розыгрыш хозяевами «лишнего» заканчивается убийственным броском Мозякина со своей любимой, «прикормленной» точки – шайба влетает в угол в притирку со штангой – 0:2. Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка уже через 5 минут 41 секунду после начала матча вынужден брать тайм-аут, чтобы жестко объясниться с командой.
В середине первого периода «Магнитка» и вовсе получает шанс практически на «досрочную победу». На 12-й минуте Губин нарушает правила на Коварже. Подножка была бесспорной, но артистический талант чешского центрфорварда первого звена магнитогорской команды так впечатлил судей, что Губин получает большой штраф плюс дисциплинарное удаление до конца матча: Коварж корчился на льду так, что казалось, потребуется бригада реаниматологов, однако уже через считаные секунды живой и здоровый вышел для участия в розыгрыше большинства. Пять минут игры в меньшинстве против убийственной в таких эпизодах атаки магнитогорцев «Сибирь» выстояла. Минимум трижды команду выручил Салак, да и каждый из оказывавшейся на льду четверки сибиряков пластался на льду, бился у бортов и ложился под шайбу.
По тому, как складывалась игра в первом периоде – девять минут в меньшинстве и полное игровое преимущество «Металлурга», - счет 0:2, при котором команды ушли на перерыв, можно было считать вполне приемлемым. Во втором периоде характер игры поначалу не изменился: «Металлург» владел преимуществом, больше и опаснее атаковал. «Сибирь» оборонялась, терпела и выждала свой шанс. Новосибирская команда отбилась о очередной раз оставшись в меньшинстве, а выскочивший со скамейки штрафников Копейкин тут же организовал острейшую контратаку. Его отличную передачу на пустой угол ворот партнеры замкнуть не смогли, но атака «Сибири» продолжилась вторым темпом. К ней подключился Месарош: получив пас от Боброва, защитник играючи «убрал» двух соперников и точно выстрелил в верхний угол ворот Кошечкина, прервав 150-ти минутную «сухую» серию вратаря «Магнитки» в плей-офф.
Этот гол перевернул характер матча. На лед вернулась привычная и хорошо узнаваемая «Сибирь» - агрессивная, быстрая и неуступчивая команда. Кошечкину все чаще приходится вступать в игру, и еще до перерыва Шумаков и Риддервалль вполне могли сравнять счет.
Третий период начинается с обоюдоострой игры, команды обмениваются опасными выпадами, заставляя вратарей демонстрировать мастерство. Ближе к середине периода уже «Сибирь» захватывает игровую инициативу и владеет преимуществом. Уже потеряв еще одного нападающего – судьи наказали сначала десятиминутным дисциплинарным штрафом, а вдогонку и удалением до конца игры сидевшего на скамейке команды Копейкина, - «Сибирь» имела реальный шанс спасти этот матч.
За четыре с половиной минуты до конца новосибирская команда получила большинство, но реализовать его не сумела. Реальный шанс был у Санникова, которого партнеры вывели к воротам, но хозяев выручил Кошечкин. За полторы минуты до конца Скабелка снимает вратаря и выпускает шестого полевого игрока, «Сибирь» атакует, но единственный небрежный пас в зоне соперника приводит к тому, что Семин убегает в контратаку и забивает уже в пустые ворота – 1:3.
Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка в своем комментарии после матча был краток:
Второй матч команд состоится в Магнитогорске 10 марта, в 20.00 по новосибирскому времени. После поражения в первом матче вряд ли стоит посыпать голову пеплом и делать трагические выводы. В конце концов, даже этот проигранный матч показал, что характер команды никуда не делся, а значит есть вполне оправданная надежда, что «Сибирь» сделает правильные выводы и даст бой. И конечно, болельщики ждут, что перестанет «беречь патроны» и начнет приносить результат тройка Риддервалль – Улльстрём - Винцоур, на счету которой в плей-офф пока всего одна заброшенная шайба.
*** «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) – 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)
8 марта. Магнитогорск. «Арена Металлург». 6752 зрителя.
Голы: Семин (в большинстве, Вольски, Береглазов), 3:58 – 1:0. Мозякин (в большинстве, Ли, Зарипов), 5:41 – 2:0. Месарош (Бобров), 30:30 – 2:1. Семин (в пустые ворота, Вольски), 59:00 – 3:1. Вратари: Кошечкин – Салак Штраф: 6 – 63. Броски: 28 (14+9+5) – 31 (9+11+11). Судьи: Одиньш, Оленин.
Счет в серии: 1-0.