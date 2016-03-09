Проигран бой, но не проиграно сражение. «Сибирь» уступила в первом матче серии с «Металлургом»

По тому, как складывалась игра в первом периоде – девять минут в меньшинстве и полное игровое преимущество «Металлурга», - счет 0:2, при котором команды ушли на перерыв, можно было считать вполне приемлемым. Во втором периоде характер игры поначалу не изменился: «Металлург» владел преимуществом, больше и опаснее атаковал. «Сибирь» оборонялась, терпела и выждала свой шанс. Новосибирская команда отбилась о очередной раз оставшись в меньшинстве, а выскочивший со скамейки штрафников Копейкин тут же организовал острейшую контратаку. Его отличную передачу на пустой угол ворот партнеры замкнуть не смогли, но атака «Сибири» продолжилась вторым темпом. К ней подключился Месарош: получив пас от Боброва, защитник играючи «убрал» двух соперников и точно выстрелил в верхний угол ворот Кошечкина, прервав 150-ти минутную «сухую» серию вратаря «Магнитки» в плей-офф.