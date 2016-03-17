Арбитр закончившегося массовой дракой скандального футбольного матча между «Сибирью» и «Торпедо» получил «неуд» и отстранен от судейства

Напомним (Atas.info писал об этом), что вчерашняя встреча между новосибирской «Сибирью» и армавирским «Торпедо» завершилась массовой дракой, по итогам которой Низовцев показал три красные карточки. По мнению футбольных специалистов и болельщиков, драку спровоцировал сам судья, который во втором тайме матча назначил три пенальти в ворота «Сибири», как минимум два из которых были, мягко говоря, очень сомнительными. Реализовав два одиннадцатиметровых удара из трех, торпедовцы смогли уйти от поражения и закончить матч вничью (2:2).