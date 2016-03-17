Арбитр закончившегося массовой дракой скандального футбольного матча между «Сибирью» и «Торпедо» получил «неуд» и отстранен от судейства

Posted 17 марта 2016, 14:19
Published 17 марта 2016, 14:19
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Стало известно, что нижегородец Игорь Низовцев получил неудовлетворительную оценку за судейство вчерашнего матча первенства ФНЛ между «Сибирью» и армавирским «Торпедо». Скорее всего, эта скандальная игра станет последней в его карьере футбольного арбитра.
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Валентин Иванов уже заявил «Советскому спорту»:
- По итогам работы Низовцева на этом матче он не будет получать назначений ни в одной из лиг до конца сезона. Окончательное решение по нему будет принимать, как это и положено, судейский комитет РФС.
Известно, что «дело судьи Низовцева» будет рассмотрено на заседании судейского комитета РФС 5 апреля.
Напомним (Atas.info писал об этом), что вчерашняя встреча между новосибирской «Сибирью» и армавирским «Торпедо» завершилась массовой дракой, по итогам которой Низовцев показал три красные карточки. По мнению футбольных специалистов и болельщиков, драку спровоцировал сам судья, который во втором тайме матча назначил три пенальти в ворота «Сибири», как минимум два из которых были, мягко говоря, очень сомнительными. Реализовав два одиннадцатиметровых удара из трех, торпедовцы смогли уйти от поражения и закончить матч вничью (2:2).