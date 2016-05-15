Кинотеатр «Победа» приглашает зрителей на Неделю французского кино-2016

Posted 15 мая 2016, 01:17
Published 15 мая 2016, 01:17
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
В кинотеатре «Победа» с 17 по 21 мая пройдет Неделя французского кино. Кинотеатр проводит ее уже десятый год. Фильмы, отобранные для программы Недели французского кино, получили признание зрителей, кинокритиков и награды международных кинофестивалей. Но самое главное, эти картины не были и не будут в широком российском прокате, поэтому фестивальные показы – это единственный шанс увидеть их на большом экране. Откроет Неделю французского кино фильм известного французского режиссера Бертрана Тавернье «Набережная Орсе». Искрометная комедия о работе Министерства иностранных дел Франции – одна из недавних работ прекрасного французского актера Тьери Лермитта.
Порадует зрителей и изысканная драма «Ревность» классика французского кино Филиппа Гарреля, который участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля. «Ревность» вошла в список лучших фильмов 2013 года от Les Cahiers du Cinema, авторитетного французского журнала о кино.
«Гиппократ» - фильм, снятый с практически документальной достоверностью врачом-терапевтом Тома Лилти, покорил французских зрителей и критиков, за что и получил несколько номинаций на премию «Сезар».
«Лулу – обнаженная женщина» - фильм режиссера Сольвейг Анспах, который получил две номинации на премию «Сезар» в категории «Лучшая актриса второго плана» и «Лучший адаптированный сценарий». Эта картина подарит зрителям встречу с Карин Виар, двукратной обладательницей премии «Сезар», которая не так часто радует своих поклонников работами в полнометражном кино, предпочитая ему камерность театральных залов.
Любители документального кино смогут насладиться просмотром фильма «Сначала спой экзамен». Группа друзей из города Булонь-сюр-Мер в веселых песнях передает эмоции, которые за год превратились из мечтаний юности в разочарование бытия. Неделя французского кино организована кинотеатром «Победа» совместно с Альянс Франсез-Новосибирск, Посольством Франции в России и Французским институтом.