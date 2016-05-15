Кинотеатр «Победа» приглашает зрителей на Неделю французского кино-2016

В кинотеатре «Победа» с 17 по 21 мая пройдет Неделя французского кино. Кинотеатр проводит ее уже десятый год. Фильмы, отобранные для программы Недели французского кино, получили признание зрителей, кинокритиков и награды международных кинофестивалей. Но самое главное, эти картины не были и не будут в широком российском прокате, поэтому фестивальные показы – это единственный шанс увидеть их на большом экране. Откроет Неделю французского кино фильм известного французского режиссера Бертрана Тавернье «Набережная Орсе». Искрометная комедия о работе Министерства иностранных дел Франции – одна из недавних работ прекрасного французского актера Тьери Лермитта.