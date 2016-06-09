«…Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать…»

Д.А. Медведев, который предстал на Форуме еще и как лидер партии «Единая Россия», напомнил губернаторам, что очереди в детские сады должны остаться в прошлом, а партия будет этот процесс и дальше контролировать. Далее Дмитрий Анатольевич подтвердил, что по предложению «Единой России» правительство приняло решение начать масштабную работу по строительству новых школ и ремонту действующих, которая рассчитана на 10 лет. В своем выступлении он также говорил о том, что необходимо не только «требовать от школьных учителей современных подходов, знаний, но и создавать учителям нормальные, комфортные условия жизни и работы». Не обошел вниманием и важнейшую тему развития так называемого инклюзивного образования, которое позволяет детям с проблемами со здоровьем не выпадать из жизни, находить себя в различных занятиях, другие важнейшие проблемы российского образования.