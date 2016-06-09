«…Может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать…»

Posted 8 июня 2016, 22:48
Published 8 июня 2016, 22:48
Modified 5 августа 2022, 12:00
Updated 5 августа 2022, 12:00
Подготовка кадров для новой экономики России должна стать одной из главных задач современного образования.
Состоявшийся в Новосибирске Форум «Образование и наука – будущее России» стал событием заметным – круг проблем, которые были вынесены на его обсуждение, относятся к числу важных и актуальных. Значимость Форума должно было подчеркнуть и участие в нем Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, который специально прилетел в Новосибирск, чтобы принять участие в работе Форума и выступить с докладом.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что выбор Новосибирска в качестве площадки Форума не случаен: - Это одна из наших научных и образовательных столиц. Здесь люди отлично понимают, что именно интеллект стоит гораздо дороже, чем какие-либо несметные природные богатства, что интеллект - это основа любой нации, ценность, - подчеркнул премьер-министр.
Д.А. Медведев, который предстал на Форуме еще и как лидер партии «Единая Россия», напомнил губернаторам, что очереди в детские сады должны остаться в прошлом, а партия будет этот процесс и дальше контролировать. Далее Дмитрий Анатольевич подтвердил, что по предложению «Единой России» правительство приняло решение начать масштабную работу по строительству новых школ и ремонту действующих, которая рассчитана на 10 лет. В своем выступлении он также говорил о том, что необходимо не только «требовать от школьных учителей современных подходов, знаний, но и создавать учителям нормальные, комфортные условия жизни и работы». Не обошел вниманием и важнейшую тему развития так называемого инклюзивного образования, которое позволяет детям с проблемами со здоровьем не выпадать из жизни, находить себя в различных занятиях, другие важнейшие проблемы российского образования.
Надо отметить, что на форуме громко прозвучала довольно острая для Новосибирска тема закрытия и всевозможных «реорганизаций» вузов. Участники дискуссий не скрывали, что у них по этому поводу накопилась масса вопросов к Министерству образования. Например, почему и с какой целью закрываются не самые плохие и довольно продуктивно работающие вузы. Или откуда у Минобразования непреодолимая тяга к укрупнениям, в результате которых объединяются учебные заведения разного профиля. Критиковали министерство и за практику «разбрасывания» филиалами. Закрытие множества вузовских филиалов привело, в частности, к подрыву подготовки учителей. Очевидно, что круг проблем, связанный с чередой реформ высшей школы, часто неуклюжие действия Минобразования, заставили говорить о проблеме, что называется, «на самом верху». Так, Дмитрий Медведев в своем выступлении перед участниками образовательного форума отметил, что к всевозможным реорганизациям высших учебных заведений следует подходить аккуратно и осторожно, с обязательным соблюдением принципов социальной защищенности и преподавателей, и студентов вузов.
Выступление Дмитрия Медведева стало финальной точкой Форума. А еще раньше начали свою работу сразу пять дискуссионных площадок, где эксперты, представители профильных министерств и ведомств, депутаты, общественники - всего более 800 человек, работали над предложениями по развитию дошкольного образования, новой школы, науки, как ресурса развития, воспитания, подготовки профессиональных кадров для новой экономики.
Последняя стала одной из важнейших тем Форума «Образование и наука – будущее России». Совершенно очевидно, что задачи реиндустриализации экономики, перевод ее на новые технологические рельсы, ставит перед профессиональным образованием совершенно новые задачи. Вместе с тем, системы профессиональной ориентации и профессионально-технического обучения были практически разрушены, а подготовка инженерных кадров требует немедленной модернизации.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Владимир Бурматов, бывший модератором дискуссионной площадки «Профессиональные кадры для новой экономики» отметил, что один из сегодняшних ключевых вопросов – повышение престижа рабочих и инженерных специальностей. По мнению Бурматова, это можно сделать через возвращение в школы системы профессиональной ориентации, возрождение УПК (учебно-производственных комбинатов), наставничество. Кроме того, элементом профориентации должны стать и школьные уроки по предмету «Технология». Для этого сам предмет должен преподаваться на качественно ином уровне, не быть профанацией.
Одним из самых заинтересованных участников этой дискуссии стал вице-президент ПАО «Ростелеком», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Максим Кудрявцев.
- Как руководитель компании, в которой все решают, как раз современные технологии и их применение, я четко вижу несоответствие между тем набором профессиональных качеств и компетенций, которые имеют выпускники наших вузов, и набором требований, которые нужны нам, как работодателям. Этот «разрыв» необходимо преодолевать, вузы должны быть «заточены», максимально ориентированы под требования современных производств, знать и понимать эти требования.
Для того, чтобы достичь этого, необходимо решить целый пласт задач и проблем: это и оптимизация сети образовательных организаций высшего звена, и развитие инженерного образования, включая поддержку проектов, направленных на подготовку квалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса. Необходима поддержка образовательных организаций обеспечивающих подготовку кадров для регионов, на территории которых они расположены. Кроме того, нам необходимо развивать - прежде всего, на базе ведущих университетов, - институты магистратуры и аспирантуры. И конечно, нужны механизмы профессионально-общественной аккредитации основных образовательных программ высшего образования, - подвел итоги работы дискуссионной площадки Кудрявцев.
Уже на протяжении нескольких лет главный вопрос, который страна пытается решить на уровне производства - это переориентация экономики России с сырьевой на развитие высоких технологий. Важнейшую роль здесь играют высокие технологии, их применение. Понятно, что решение этой глобальной задачи невозможно без самого серьезного подхода к подготовке инженерных кадров.
На форуме «Образование и наука – будущее России», было заявлено, что выработанные предложения и инициативы будут включены в предвыборную программу «Единой России». В партии считают, что эти предложения смогут помочь правительству, региональным властям, найти эффективные решения в образовательной и научной политике.