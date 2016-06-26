«Сибирь» рассталась с капитаном

Алексей Копейкин покидает новосибирский хоккейный клуб. Информацию об этом официально подтвердили в ХК «Сибирь». Контракт с Алексеем Копейкиным расторгнут «по соглашению сторон». Копейкин стал девятым хоккеистом, который покинул «Сибирь» в это межсезонье. Копейкин - воспитанник ангарского «Ермака», играл за команды «Амур», «Спартак» (Москва), «Авангард». В составе «Сибири» Алексей провел в общей сложности шесть сезонов (2006-2008 и 2012-2016 гг.), сыграв за новосибирскую команду 382 матча, в которых забросил 80 шайб и сделал 71 голевую передачу. Несколько сезонов Копейкин был капитаном команды и одним из самых любимых болельщиками игроков.