Дело обвиняемого во взятке замглавы департамента промышленности мэрии Новосибирска Николая Терехова передано в суд

Posted 7 июля 2016, 12:48
Published 7 июля 2016, 12:48
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Вчера заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Терехова. Он обвиняется в получение взятки в особо крупном размере. Напомним, что Николай Терехов был задержан 4 декабря 2015 года в момент получения взятки и по решению суда заключен под стражу (Atas.info писал об этом). По версии следствия, заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска Терехов, за способствование в выделении земельного участка для нужд дного из новосибирских предприятий получил взятку от генерального директора этой коммерческой организации. Через посредника ему была передана часть оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Общий размер взятки должен был составить 5 миллионов рублей. После вручения Терехову копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд города Новосибирска.Санкции статьи, по которой Терехову выдвинуто обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.
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