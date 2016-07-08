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Posted 8 июля 2016, 00:14

Published 8 июля 2016, 00:14

Modified 18 августа 2022, 19:50

Updated 18 августа 2022, 19:50

Владимир Путин произвел кадровые перестановки в силовых структурах Новосибирской области

8 июля 2016, 00:14
Отставки и назначения касаются ГУ МВД по Новосибирской области и руководства региональным следственным управлением Следственного комитета РФ.
#Денис Объедкин#Siberia#Аналитика
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