Новосибирский танцевальный ансамбль выиграл Гран-При международного фестиваля

В Казани завершился II Международный хореографический детско-юношеский фестиваль-конкурс «В ритме танца». Народный коллектив ансамбля танца «Сибирь» Центра культуры учащейся молодежи Новосибирской области стал лауреатом I степени. Коллективу получил Гран-При фестиваля-конкурса. По информации пресс-службы губернатора и правительства Новосибирской области, фестиваль собрал более 500 конкурсантов из разных стран. Члены профессионального жюри, в состав которого вошли заслуженные и народные артисты России, известные актеры, режиссеры, певцы, композиторы, заслуженные работники культуры, искусства, науки и образования, педагоги-практики, доценты и профессора ведущих вузов России, руководители творческих коллективов и студий, единогласно отметили мастерство и талант новосибирского ансамбля, гармонию сценических костюмов с исполняемыми номерами. Народный коллектив из Новосибирска представляли 16 студентов новосибирских колледжей – транспортных технологий имени Н.А. Лунина, автотранспортного колледжа, речного колледжа, колледжа парикмахерского искусства и технологического колледжа. Диплом лауреата I степени – не первая международная награда коллектива. В 2016 году ансамбль танца «Сибирь» получил Диплом лауреата I степени в номинации «Народная хореография» в 53-м Международном фестивале-конкурсе «Сибирские мотивы».