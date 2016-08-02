Житель Кемеровской области съел породистого щенка и получил за это срок

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, преступление было совершено в марте 2016 года. В полицию за помощью обратился житель поселка Рудничный под Анжеро-Судженском. Он рассказал, что у него пропала собака породы русская пегая гончая. Породистого щенка мужчина искал и приобрел специально, так как он увлекается охотой. В какой-то момент, пока хозяин собаки убирался в вольере и готовил еду, щенок выбежал на улицу и пропал. Найти собаку мужчина не смог и обратился в полицию.