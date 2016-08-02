Житель Кемеровской области съел породистого щенка и получил за это срок

Posted 2 августа 2016, 12:48
Published 2 августа 2016, 12:48
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Суд Анжеро-Судженска (Кемеровская область) огласил решение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, преступление было совершено в марте 2016 года. В полицию за помощью обратился житель поселка Рудничный под Анжеро-Судженском. Он рассказал, что у него пропала собака породы русская пегая гончая. Породистого щенка мужчина искал и приобрел специально, так как он увлекается охотой. В какой-то момент, пока хозяин собаки убирался в вольере и готовил еду, щенок выбежал на улицу и пропал. Найти собаку мужчина не смог и обратился в полицию.
Вскоре один из участковых выяснил, что собаку, похожую на разыскиваемую, местные жители видели около городского общежития. Здесь, в комнате, где проживал ранее судимый безработный, сотрудники полиции обнаружили пятна крови и клочья шерсти. Владелец комнаты признался, что убил собаку и приготовил из нее шашлык.
Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». После сбора доказательственной базы материалы были направлены в суд. По решению суда фигурант признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 6 месяцев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]