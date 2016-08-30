Новосибирск получил право принять возрожденный Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу

Posted 29 августа 2016, 21:22
Published 29 августа 2016, 21:22
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Соревнования пройдут с 25 по 30 сентября в спорткомплексе «Север».
Впервые баскетбольный турнир для мужских команд Сибири и Дальнего Востока был проведет ровно 40 лет назад – в 1976 году. С конца 80-х годов ХХ века эти соревнования не проводились, однако теперь решено возродить турнир. Право провести первые соревнования возрожденного Кубка Сибири и Дальнего Востока доверили Новосибирску. К слову, новосибирские баскетболисты выигрывали этот Кубок в 1979 и 1980 гг.
Участниками турнира станут шесть команд, которые представляют Единую лигу ВТБ, а также первый и второй дивизионы мужской баскетбольной Суперлиги. Помимо хозяев – баскетбольного клуба «Новосибирск», за главный приз турнира поспорят команды «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Енисей» (Красноярск), «Иркут» (Иркутск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Алтай-Баскет» (Барнаул). В первый игровой день Кубка Сибири и Дальнего Востока, в воскресенье, 25 сентября, хозяева – баскетболисты «Новосибирска» – сыграют с клубом «Сахалин». 26 сентября соперником новосибирской команды станет «Иркут», а 27-го БК «Новосибирск» сыграет с «Алтай-Баскетом».28-го – у команд, участвующих в кубке выходной день. 29-го сентября «Новосибирск» встретится с «Енисеем», а в заключительный день розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока – в пятницу, 30-го сентября – новосибирцы сыграют со «Спартаком-Приморье».
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