Новосибирск получил право принять возрожденный Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу

Участниками турнира станут шесть команд, которые представляют Единую лигу ВТБ, а также первый и второй дивизионы мужской баскетбольной Суперлиги. Помимо хозяев – баскетбольного клуба «Новосибирск», за главный приз турнира поспорят команды «Спартак-Приморье» (Владивосток), «Енисей» (Красноярск), «Иркут» (Иркутск), «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Алтай-Баскет» (Барнаул). В первый игровой день Кубка Сибири и Дальнего Востока, в воскресенье, 25 сентября, хозяева – баскетболисты «Новосибирска» – сыграют с клубом «Сахалин». 26 сентября соперником новосибирской команды станет «Иркут», а 27-го БК «Новосибирск» сыграет с «Алтай-Баскетом».28-го – у команд, участвующих в кубке выходной день. 29-го сентября «Новосибирск» встретится с «Енисеем», а в заключительный день розыгрыша Кубка Сибири и Дальнего Востока – в пятницу, 30-го сентября – новосибирцы сыграют со «Спартаком-Приморье».