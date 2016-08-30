Сразу два хоккеиста «Сибири» вошли в число лучших игроков первой игровой недели КХЛ

Лучшим защитником лига признала новичка «Сибири» Адама Полашека. В трёх первых матчах чешский защитник не только показал себя как хороший организатор атак своей команды (Полашек отметился четырьмя голевыми передачами), но также продемонстрировал надежные и грамотные действия в обороне. Достаточно сказать, что даже в проигранном матче с «Автомобилистом» (3:5) у Полашека оказался положительный показатель полезности. А по итогам трех матчей он составляет «+4».