Сразу два хоккеиста «Сибири» вошли в число лучших игроков первой игровой недели КХЛ

Posted 29 августа 2016, 23:12
Published 29 августа 2016, 23:12
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Континентальная хоккейная лига объявила лучших игроков первой недели стартовавшего регулярного чемпионата.
Лучшим защитником лига признала новичка «Сибири» Адама Полашека. В трёх первых матчах чешский защитник не только показал себя как хороший организатор атак своей команды (Полашек отметился четырьмя голевыми передачами), но также продемонстрировал надежные и грамотные действия в обороне. Достаточно сказать, что даже в проигранном матче с «Автомобилистом» (3:5) у Полашека оказался положительный показатель полезности. А по итогам трех матчей он составляет «+4».
Лучшим новичком лиги назван вратарь «Сибири», еще один дебютант новосибирской команды Алексей Красиков. Уже в третьей своей игре Красиков сумел отстоять «на ноль». В трех матчах Красиков отразил в общей сложности 103 броска (95,45%).
Добавим, что лучшим вратарем лига признала голкипера «Авангарда» Доминика Фурха, а лучшим нападающим – форварда ХК «Сочи» Андре Петерссона.
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