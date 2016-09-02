Акустику концертного зала имени Арнольда Каца улучшили до уровня лучших европейских залов

В течение лета Новосибирская филармония провела третий этап работ по улучшению акустики Государственного концертного зала имени Арнольда Каца. По мнению экспертов, теперь при должной настройке основная концертная площадка филармонии может звучать на уровне лучших европейских залов. Новую акустику уже испытал ключевой коллектив филармонии – Новосибирский академический симфонический оркестр: в эти дни коллектив под управлением дирижёра Михаила Грановского проводит запись трёх балетов Чайковского для корейской труппы Universal Ballet. Руководитель отдела по связям с общественностью Новосибирской государственной филармонии Марина Монахова пояснила, что запись музыки балетов Чайковского стала первым испытанием новых акустических условий Государственного концертного зала имени Арнольда Каца: в течение лета на потолке была смонтирована 31 акустическая панель (13 – над передним краем сцены, 18 – над первыми рядами партера). Все работы по улучшению акустики были проведены филармонией своими силами и за собственные средства.