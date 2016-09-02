Акустику концертного зала имени Арнольда Каца улучшили до уровня лучших европейских залов

Posted 2 сентября 2016, 11:40
Published 2 сентября 2016, 11:40
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
В течение лета Новосибирская филармония провела третий этап работ по улучшению акустики Государственного концертного зала имени Арнольда Каца. По мнению экспертов, теперь при должной настройке основная концертная площадка филармонии может звучать на уровне лучших европейских залов. Новую акустику уже испытал ключевой коллектив филармонии – Новосибирский академический симфонический оркестр: в эти дни коллектив под управлением дирижёра Михаила Грановского проводит запись трёх балетов Чайковского для корейской труппы Universal Ballet. Руководитель отдела по связям с общественностью Новосибирской государственной филармонии Марина Монахова пояснила, что запись музыки балетов Чайковского стала первым испытанием новых акустических условий Государственного концертного зала имени Арнольда Каца: в течение лета на потолке была смонтирована 31 акустическая панель (13 – над передним краем сцены, 18 – над первыми рядами партера). Все работы по улучшению акустики были проведены филармонией своими силами и за собственные средства.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]