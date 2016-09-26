Губернатор контролирует строительство новых школ в Новосибирске

Сегодня Владимир Городецкий проконтролировал ход строительства трех новосибирских школ. Так, губернатор побывал на стройплощадке нового здания школы № 155, расположенной на Ключ-Камышенское плато. Старое здание школы (оно 1972 года постройки и рассчитано на 250 учеников) сегодня переполнено – в школе обучается более 700 детей, из них почти половина – 336 - вынуждены учиться во вторую смену. Новый проект предусматривает строительство 4-х этажного здания школы на 750 учащихся. Строительство школы № 155 включено в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» и является первоочередным объектом. Работы были начаты в июле этого года. Сейчас здесь выполнено устройство фундаментов и завершается кирпичная кладка 1-го этажа. Затем Владимир Городецкий инспектировал ход строительства школы на жилмассиве Горский (улица Планировочная). Школа, рассчитанная на 550 мест, является первым объектом реализации региональной программы «Создание в Новосибирской области новых мест в общеобразовательных организациях». Строительство ведется за счет федеральных средств при участии бюджетов Новосибирской области и города Новосибирска. Ввод школы в эксплуатацию планируется в декабре 2016 года. Работы идут по плану. Побывал губернатор и на строительстве специальной школы-интерната № 37 на Владимировском спуске. Сейчас в этой коррекционной школе обучается 189 слабослышащих и глухих детей. Четверть из них – 47 учеников - из районов Новосибирской области. Существующее здание этой школы (на улице Саратовской) не соответствует действующим противопожарным нормам. Это здание старое – постройки 1938 года. Чтобы создать детям нормальные условия учебы и проживания, было решено начать строительство нового здания. Сегодня уже построен корпус здания со всеми внутренними перегородками, в ряде помещений начаты отделочные работы: штукатурка и кладка плитки. Установлены почти все окна, монтируются системы отопления, электроснабжения, проводятся работы по благоустройству территории. Строительство школы осуществляется за счет средств бюджетов Новосибирской области и города Новосибирска.