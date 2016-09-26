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Posted 26 сентября 2016, 12:56

Published 26 сентября 2016, 12:56

Modified 18 августа 2022, 19:50

Updated 18 августа 2022, 19:50

В Новосибирске пожилой мужчина умер в книжном магазине у полки с книгами по философии

26 сентября 2016, 12:56
Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, около полудня в книжном магазине «Капитал» в самом центре Новосибирска.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, около полудня в книжном магазине «Капитал» в самом центре Новосибирска.

Пожилому человеку, который подбирал себе литературу у книжной полки в разделе «философия», стало плохо, мужчина потерял сознание. Продавцы книжного магазина среагировали мгновенно и вызвали бригаду скорой помощи, однако помочь пожилому человеку медики уже не могли. 72-летний мужчина умер прямо в магазине.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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