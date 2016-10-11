В Новосибирске тяжелый грузовик врезался в пассажирский автобус. Пострадали три человека

Причиной аварии, вероятнее всего стал утренний гололед. Водителям следует вспомнить физику и иметь ввиду, что на эстакадах и мостах наледь образуется быстрее и держится дольше. А некоторые автомобили, попавшие в ДТП, были на летней резине.