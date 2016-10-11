В Новосибирске тяжелый грузовик врезался в пассажирский автобус. Пострадали три человека

Posted 11 октября 2016, 20:49
Published 11 октября 2016, 20:49
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Авария произошла сегодня примерно в 15 часов 40 минут рядом с перекрестком улиц Большая и 2-я Станционная.
Водитель тяжелого грузовика HOWO допустил столкновение с ехавшим впереди в попутном направлении пассажирским автобусом «Нефаз», который следовал по маршруту №220. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали три человека.
На месте происшествия работали медики «скорой помощи». Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства этой аварии. Грузовик и автобус получили серьезные повреждения.
Еще одна дорожная авария с участием пассажирского транспорта произошла утром на эстакаде возле автовокзала. Здесь столкнулись сразу десяток машин, среди которых оказались маршрутное такси и автобус с туристами.
Из-за аварии движение по эстакаде было какое-то время заблокировано, что спровоцировало затор на дороге. Автомобили-участники этого ДТП разбросало по всей ширине проезжей части эстакады, и сотрудникам ДПС пришлось перекрыть проезд в сторону Речного вокзала.
Причиной аварии, вероятнее всего стал утренний гололед. Водителям следует вспомнить физику и иметь ввиду, что на эстакадах и мостах наледь образуется быстрее и держится дольше. А некоторые автомобили, попавшие в ДТП, были на летней резине.