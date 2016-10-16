Баскетбол. Новосибирские динамовки разгромили подмосковный «Спартак»

Равная игра шла только в первой десятиминутке, по окончании которой преимущество «Динамо» было символическим – 20:18. Однако уже во второй четверти динамовки сделали внушительный рывок, который, по сути, и предопределил исход матча – на большой перерыв команды ушли при счете 46:30 в пользу сибирячек. В дальнейшем гостьи из Подмосковья ничего не смогли противопоставить новосибирской команды. Итог – более чем убедительная победа «Динамо» с разницей в 25 очков – 88:63.