Баскетбол. Новосибирские динамовки разгромили подмосковный «Спартак»

Posted 16 октября 2016, 16:07
Published 16 октября 2016, 16:07
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Матч, который сегодня был сыгран в бердском спорткомплексе «Вега», закончился убедительной победой баскетболисток новосибирского «Динамо» над «Спартаком» из подмосковного Ногинска – 88:63.
Динамовки, стартовав в нынешнем сезоне Премьер лиги с двух побед, в предыдущем туре оступились в Вологде, уступив хозяйкам – 69:73. В матче с подмосковными баскетболистками сибирячки вернули себе хорошее настроение, одержав убедительную победу.
Равная игра шла только в первой десятиминутке, по окончании которой преимущество «Динамо» было символическим – 20:18. Однако уже во второй четверти динамовки сделали внушительный рывок, который, по сути, и предопределил исход матча – на большой перерыв команды ушли при счете 46:30 в пользу сибирячек. В дальнейшем гостьи из Подмосковья ничего не смогли противопоставить новосибирской команды. Итог – более чем убедительная победа «Динамо» с разницей в 25 очков – 88:63.
Самыми результативными в составе «Динамо» стали Марина Ревякина – 21 очко, Юлия Чайковская (17), «дабл-дабл» на счету центровой Латейи Уильямс (15 очков и 10 подборов), у Галины Киселевой 14 очков и 7 подборов.
Динамовки в четырех стартовых матчах одержали три победы и идут в группе лидеров.