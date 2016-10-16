Под Новосибирском «Тойота» врезалась в прицепленный к грузовику строительный вагончик. Погиб пассажир легкового автомобиля

В субботу, 15 октября, в 21 час 55 минут в Кочковском районе. 26-ти летний водитель рефрижератора «MAN» двигался по трассе К-17Р (Новосибирск – Кочки – Павлодар) и на 170-м километре, при разъезде со встречным автомобилем, допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. 49-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Однако врачам не удалось спасти ему жизнь – мужчина умер в больнице.