Под Новосибирском «Тойота» врезалась в прицепленный к грузовику строительный вагончик. Погиб пассажир легкового автомобиля

Posted 16 октября 2016, 10:19
Published 16 октября 2016, 10:19
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Смертельная авария произошла в субботу, 15 октября, около 19.30 на 1457-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» - между Ордынским кольцом и Обским ДРСУ. Водитель автомобиля «Тойота Камри» на полном ходу врезался в стоящий на краю проезжей части строительный вагончик, прицепленный к автомобилю «КамАЗ». В результате ДТП мужчина - пассажир «Тойоты» - от полученных травм скончался на месте, а водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Можно предположить, что «Тойота» врезалась с вагончик на высокой скорости - передняя часть автомобиля получила очень серьезные повреждения. Предварительно было установлено, что «КамАЗ» сделал остановку на дороге из-за технической неисправности, а его водитель использовал аварийную сигнализацию и знак аварийной остановки.
Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Кочковском районе. Здесь грузовым автомобилем был смертельно травмирован пешеход.
В субботу, 15 октября, в 21 час 55 минут в Кочковском районе. 26-ти летний водитель рефрижератора «MAN» двигался по трассе К-17Р (Новосибирск – Кочки – Павлодар) и на 170-м километре, при разъезде со встречным автомобилем, допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. 49-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Однако врачам не удалось спасти ему жизнь – мужчина умер в больнице.
Установлено, что ДТП произошло в условиях плохой видимости из-за погодных условий, а пешеход в момент аварии разговаривал по сотовому телефону.
Проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.