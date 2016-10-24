Хоккейный клуб «Сибирь» подписал с вратарем Алексеем Красиковым новый контракт

Posted 23 октября 2016, 21:31
Published 23 октября 2016, 21:31
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Прежний контракт с вратарем, которому 14 декабря исполняется 21 год, действовал до конца нынешнего сезона и заканчивался 30 апреля 2017 года. По новому контракту срок продлен еще на два сезона – до конца апреля 2019 года.
Напомним, что молодой вратарь «Сибири» дебютировал в матчах КХЛ в этом сезоне и стал настоящим открытием. Его не по годам уверенную игру отмечают все без исключения хоккейные специалисты.
В текущем сезоне Красиков провел за «Сибирь» 16 матчей, отразив 331 бросок (93,8%), а также принял участие в пяти сериях буллитов, три из которых «Сибирь» выиграла.
Молодой вратарь быстро завоевал симпатии болельщиков, став одним из любимцев поклонников новосибирской хоккейной команды.