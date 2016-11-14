Под Бердском автобус с детьми насмерть задавил своего водителя

Очевидцы страшной трагедии говорят, что водитель пытался докричаться до пассажиров в салоне, чтобы те попытались остановить автобус, но его не услышали. 45-летний мужчина погиб на месте. Для того, чтобы достать его тело из-под автобуса, спасателям пришлось воспользоваться мощным грузовым эвакуатором, чтобы приподнять автобус и извлечь тело погибшего.