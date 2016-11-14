Под Бердском автобус с детьми насмерть задавил своего водителя

Posted 14 ноября 2016, 11:46
Published 14 ноября 2016, 11:46
Modified 18 августа 2022, 19:50
Updated 18 августа 2022, 19:50
Трагический инцидент произошел в воскресенье, 13 ноября, около 20 часов в бердском микрорайоне Новый поселок.
Водитель автобуса «Kia Grandbird», перевозивший детей, остановился вчера вечером в микрорайоне Новый посёлок – у автобуса возникли какие-то проблемы с тормозами. Водитель решил попытаться самостоятельно ликвидировать неисправность, залез под автобус и начал самостоятельно ремонтировать тормозную систему. При этом, как предполагают, он допустил роковую оплошность - предварительно не установил под колёса противооткатные устройства.
Во время ремонта автобус с неисправными тормозами неожиданно для водителя покатился. Вращающийся карданный вал зацепил водителя за одежду и начал буквально перемалывать несчастного.
Очевидцы страшной трагедии говорят, что водитель пытался докричаться до пассажиров в салоне, чтобы те попытались остановить автобус, но его не услышали. 45-летний мужчина погиб на месте. Для того, чтобы достать его тело из-под автобуса, спасателям пришлось воспользоваться мощным грузовым эвакуатором, чтобы приподнять автобус и извлечь тело погибшего.