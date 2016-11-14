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Posted 14 ноября 2016, 11:46

Published 14 ноября 2016, 11:46

Modified 18 августа 2022, 19:50

Updated 18 августа 2022, 19:50

Под Бердском автобус с детьми насмерть задавил своего водителя

14 ноября 2016, 11:46
Трагический инцидент произошел в воскресенье, 13 ноября, около 20 часов в бердском микрорайоне Новый поселок.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 13 ноября, около 20 часов в бердском микрорайоне Новый поселок.

Водитель автобуса «Kia Grandbird», перевозивший детей, остановился вчера вечером в микрорайоне Новый посёлок – у автобуса возникли какие-то проблемы с тормозами. Водитель решил попытаться самостоятельно ликвидировать неисправность, залез под автобус и начал самостоятельно ремонтировать тормозную систему. При этом, как предполагают, он допустил роковую оплошность - предварительно не установил под колёса противооткатные устройства.

Во время ремонта автобус с неисправными тормозами неожиданно для водителя покатился. Вращающийся карданный вал зацепил водителя за одежду и начал буквально перемалывать несчастного.

Очевидцы страшной трагедии говорят, что водитель пытался докричаться до пассажиров в салоне, чтобы те попытались остановить автобус, но его не услышали. 45-летний мужчина погиб на месте. Для того, чтобы достать его тело из-под автобуса, спасателям пришлось воспользоваться мощным грузовым эвакуатором, чтобы приподнять автобус и извлечь тело погибшего.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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