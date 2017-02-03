«Сибирь»: пять шайб в ворота «Адмирала» и пятая подряд победа

Posted 3 февраля 2017, 02:27
Published 3 февраля 2017, 02:27
Modified 5 августа 2022, 12:05
Updated 5 августа 2022, 12:05
Открыв счет уже на 16-й секунде, новосибирская команда всю игру безраздельно доминировала и одержала убедительную победу в важнейшем для себя матче - 5:1. «Сибирь» догнала владивостокскую команду и уступает ей только по дополнительным показателям - количеству побед в основное время. От восьмерки, дающей право на участие в плей-офф Кубка Гагарина сибиряков отделяет всего одно очко.
В важнейшем, одном из ключевых матчей сезона, «Сибирь» растерзала гостей из Владивостока. Перед матчем трибуны тепло приветствовали юбиляра - одному из патриархов новосибирского хоккея, Виталию Ивановичу Стаину, чей свитер висит под сводами ЛДС «Сибирь», исполнилось 80. Юбиляр, который не только поиграл за «Сибирь», но и десяток сезонов был главным тренером команды, произвел символическое вбрасывание, а затем о чем-то пошептался со Степаном Санниковым.
Неизвестно, каким секретом ветеран поделился с капитаном «Сибири», но именно Санников уже на 16-й секунде открыл счет, добив шайбу после броска Кемппайнена.
Не менее радостно, чем на заброшенную шайбу, трибуны отреагировали и на объявление о подписании меморандума между руководством Новосибирской области и инвесторами по строительству нового ледового стадиона (в документе прописано, что руководство Новосибирской области реализует все инфраструктурные проекты - дороги, коммуникации, достройка станции метро «Спортивная», - а инвестор обязуется построит сам стадион).
Вскоре шайба вновь побывала в воротах «Адмирала», однако после видеопросмотра судьи взятие ворот отменили. Надо сказать, сделали это справедливо: в момент броска Мишарина и подправления, после которого шайба влетела в сетку, Артюхин, в борьбе за позицию перед воротами, невольно подсек вратаря гостей Бобкова - дебютный гол в составе «Сибири» Соколова, который и подправлял шайбу, не состоялся.
«Сибирь» не особо расстроилась и продолжала доминировать. У гостей шанс забить появился лишь в середине периода, когда они получили численное преимущество. «Адмирал» в эти две минуты атаковал опасно, но «Сибирь» отбилась. В начале второго периода хозяева упрочили свое преимущество. «Сибирь» вторую двадцатиминутку начала в большинстве, много и остро атаковала, а едва пятый игрок «моряков» появился на льду, шайба влетела в сетку - Глухов классно подставил клюшку под бросок партнера.
На 31-й минуте маленький шедевр сотворил Окулов. Нападающий «Сибири» лишний раз продемонстрировал, что вовсе не зря получил приглашение в сборную России на очередной этап Евротура. Завладев шайбой у борта, Окулов выкатил в центр и шикарным кистевым броском отправил шайбу в самую «девятку», заставив тренеров «Адмирала» менять вратаря - расстроенный Бобков «сдал вахту» молодому Серебрякову.
Гол Окулова должен был снять все вопросы о победителе, но тут вдруг начудил Тейлор. Вратарь «Сибири» сам «украл» у себя очередной «сухарь». Неловко остановив шайбу за воротами, Тэйлор затем выдал точнейший пас сопернику, которому оставалось лишь не промахнуться с трех метров по пустым воротам...
После игры вратарь объяснил свой курьез по-философски спокойно:
- Старался сыграть в шайбу, хотел выбросить её подальше, но получилось неудачно, - такое в игре иногда случается. Я не стал на этом зацикливаться, старался сконцентрироваться на каждом следующем броске. Парни подъехали, поддержали меня. Ошибиться может каждый - важно, как ты отреагируешь на ошибку, - сказал вратарь.
На свою нелепую ошибку Тэйлор отреагировал правильно - не занервничал, а продолжил невозмутимо заниматься свои делом - отражать броски соперников. Партнеры тоже хорошо помогли своему вратарю, дав ему возможность спокойно пережить оплошность - за весь второй период «Адмирал» нанес броски в створ ворот «Сибири» лишь трижды.
Окончательно все стало ясно в середине третьего периода, когда Глухов вышел один на один с вратарем и неуловимым движением хитро пустил шайбу между щитков - 4:1.
Этот гол окончательно выбил гостей из колеи. В последние пять минут матча «Адмирал» удивил тем, что дважды подряд зарабатывал удаления за нарушение численного состава и в итоге был за это наказан: Окулов передачей из-за ворот нашел подключившегося к атаке защитника Наумова, который с острого угла переправил шайбу в сетку- 5:1!
Эта победа позволила «Сибири» дотянуться до зоны плей-офф. В конференции Восток в борьбе за восьмерку настоящий «замес».
«Куньлунь Ред Стар» и «Адмирал», потерпевшие в сибирском турне уже по два поражения подряд, все оставшиеся матчи сыграют в гостях. При этом среди их соперников будут «Локомотив», московское «Динамо» и «Витязь». Пикирующий «Салават», потерпевший уже восемь (!) поражений подряд, завтра сыграет матч с ЦСКА...
Впрочем, «Сибири» не стоит смотреть в календарь игр конкурентов. Нужно надеяться на себя и брать свое. «Проходных» матчей уже давно нет, каждая игра - ключевая, лимит осечек давно выбран. В субботу «Сибирь» проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата против хабаровского «Амура». Затем в чемпионате наступит короткая пауза, связанная с участием сборной России в очередном этапе Евротура - Шведскими хоккейными играми. Из «Сибири» в сборную России вызвано сразу четверо - это нападающие Санников, Шалунов, Шумаков и Окулов. Престижно? Да. Но для главного тренера новосибирской команды Андрея Скабелки, этот престиж оборачивается той еще головной болью.
К заключительному, а для «Сибири» еще и ключевому выезду «регулярки», команда будет готовиться без своих лидеров. 9, 11 и 12 февраля сборная играет с финнами, шведами и чехами, а уже 14 февраля «Сибири» предстоит играть важнейший матч в Астане против «Барыса»... Будет трудно. Удачи, «Сибирь»!