«Сибирь»: пять шайб в ворота «Адмирала» и пятая подряд победа

«Сибирь» не особо расстроилась и продолжала доминировать. У гостей шанс забить появился лишь в середине периода, когда они получили численное преимущество. «Адмирал» в эти две минуты атаковал опасно, но «Сибирь» отбилась. В начале второго периода хозяева упрочили свое преимущество. «Сибирь» вторую двадцатиминутку начала в большинстве, много и остро атаковала, а едва пятый игрок «моряков» появился на льду, шайба влетела в сетку - Глухов классно подставил клюшку под бросок партнера.