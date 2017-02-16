Жестокий роман. В Новосибирске мужчина из ревности застрелил возлюбленную

На записи камеры видеонаблюдения, установленной во дворе дома, полицейские отчетливо увидели жертву преступления - женщина вышла из дома и шла на работу (она трудилась в одной из компаний, занимающихся логистикой и грузоперевозками). В этот момент на парковку во дворе дома заезжает темный внедорожник, из которого выходит мужчина с ружьем в руках и в упор стреляет в свою жертву. Второй выстрел он произвел с расстояния полутора-двух метров в уже лежавшую на снегу женщину.