Жестокий роман. В Новосибирске мужчина из ревности застрелил возлюбленную

Posted 15 февраля 2017, 21:20
Published 15 февраля 2017, 21:20
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Трагедия разыгралась сегодня утром во дворе жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. В 7 часов 45 минут во дворе дома 63 по улице Богдана Хмельницкого мужчина расстрелял из охотничьего ружья женщину. Очевидцем этого преступления стал дворник, который немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Медики, приехавшие на место уже через десять минут, попытались спасти 39-летнюю женщину, получившую огнестрельные ранения в живот и ноги, однако она умерла по дороге в больницу.
На записи камеры видеонаблюдения, установленной во дворе дома, полицейские отчетливо увидели жертву преступления - женщина вышла из дома и шла на работу (она трудилась в одной из компаний, занимающихся логистикой и грузоперевозками). В этот момент на парковку во дворе дома заезжает темный внедорожник, из которого выходит мужчина с ружьем в руках и в упор стреляет в свою жертву. Второй выстрел он произвел с расстояния полутора-двух метров в уже лежавшую на снегу женщину.
После этого стрелявший вновь сел в свой автомобиль и скрылся с места преступления.
Сотрудники полиции быстро установили, что «стрелок» находится в одной из квартир соседнего дома. Полицейские блокировали дом, проникли в квартиру и задержали подозреваемого - 51-летнего мужчину, у которого было изъято орудие преступления - охотничье ружье, которое было зарегистрировано на его имя.
Задержание было проведено быстро и без эксцессов - никто из жильцов и сотрудников полиции не пострадал.
Как выяснилось, стрелявший мужчина и погибшая женщина не только жили по соседству и знали друг - друга, но и состояли в близких отношениях. Самым вероятным мотивом преступления стала ревность. Женщина решила разорвать отношения с женатым мужчиной, а тот из ревности или уязвленного самолюбия схватился за ружье. Предварительно установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.
У погибшей женщины осталась 9-летняя дочь.
Сейчас с подозреваемым работают следователи, выясняются мотивы и обстоятельства преступление. Расследование уголовного дела продолжается.