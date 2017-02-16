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Posted 15 февраля 2017, 21:20

Published 15 февраля 2017, 21:20

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Жестокий роман. В Новосибирске мужчина из ревности застрелил возлюбленную

15 февраля 2017, 21:20
Трагедия разыгралась сегодня утром во дворе жилого дома на улице Богдана Хмельницкого.

Трагедия разыгралась сегодня утром во дворе жилого дома на улице Богдана Хмельницкого. В 7 часов 45 минут во дворе дома 63 по улице Богдана Хмельницкого мужчина расстрелял из охотничьего ружья женщину. Очевидцем этого преступления стал дворник, который немедленно вызвал полицию и скорую помощь. Медики, приехавшие на место уже через десять минут, попытались спасти 39-летнюю женщину, получившую огнестрельные ранения в живот и ноги, однако она умерла по дороге в больницу.

На записи камеры видеонаблюдения, установленной во дворе дома, полицейские отчетливо увидели жертву преступления - женщина вышла из дома и шла на работу (она трудилась в одной из компаний, занимающихся логистикой и грузоперевозками). В этот момент на парковку во дворе дома заезжает темный внедорожник, из которого выходит мужчина с ружьем в руках и в упор стреляет в свою жертву. Второй выстрел он произвел с расстояния полутора-двух метров в уже лежавшую на снегу женщину.

После этого стрелявший вновь сел в свой автомобиль и скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции быстро установили, что «стрелок» находится в одной из квартир соседнего дома. Полицейские блокировали дом, проникли в квартиру и задержали подозреваемого - 51-летнего мужчину, у которого было изъято орудие преступления - охотничье ружье, которое было зарегистрировано на его имя.

Задержание было проведено быстро и без эксцессов - никто из жильцов и сотрудников полиции не пострадал.

Как выяснилось, стрелявший мужчина и погибшая женщина не только жили по соседству и знали друг - друга, но и состояли в близких отношениях. Самым вероятным мотивом преступления стала ревность. Женщина решила разорвать отношения с женатым мужчиной, а тот из ревности или уязвленного самолюбия схватился за ружье. Предварительно установлено, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.

У погибшей женщины осталась 9-летняя дочь.

Сейчас с подозреваемым работают следователи, выясняются мотивы и обстоятельства преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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