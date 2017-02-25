В Маслянинском районе кроссовер пострадал в столкновении с гужевой повозкой

Posted 24 февраля 2017, 23:23
Published 24 февраля 2017, 23:23
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Необычное ДТП произошло недалеко от горнолыжного комплекса «Юрманка». В километре от парковки горнолыжного комплекса конные сани врезались в припаркованный на обочине дороги китайский кроссовер Brilliance V5.
Хозяин оставил лошадь, запряженную в сани, недалеко от припаркованного автомобиля, а сам отлучился. В какой-то момент, лошадь испугалась, рысью рванула вперед. Животное обогнуло автомобиль справа, а сани врезались в задний бампер «китайца», немного повредив его.
Животное отделалось испугом, а владелица кроссовера - легким шоком. Полиция отыскала хозяина гужевой повозки.