В Маслянинском районе кроссовер пострадал в столкновении с гужевой повозкой

Хозяин оставил лошадь, запряженную в сани, недалеко от припаркованного автомобиля, а сам отлучился. В какой-то момент, лошадь испугалась, рысью рванула вперед. Животное обогнуло автомобиль справа, а сани врезались в задний бампер «китайца», немного повредив его.