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Posted 24 февраля 2017, 23:23

Published 24 февраля 2017, 23:23

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Маслянинском районе кроссовер пострадал в столкновении с гужевой повозкой

24 февраля 2017, 23:23
Необычное ДТП произошло недалеко от горнолыжного комплекса «Юрманка».

Необычное ДТП произошло недалеко от горнолыжного комплекса «Юрманка». В километре от парковки горнолыжного комплекса конные сани врезались в припаркованный на обочине дороги китайский кроссовер Brilliance V5.

Хозяин оставил лошадь, запряженную в сани, недалеко от припаркованного автомобиля, а сам отлучился. В какой-то момент, лошадь испугалась, рысью рванула вперед. Животное обогнуло автомобиль справа, а сани врезались в задний бампер «китайца», немного повредив его.

Животное отделалось испугом, а владелица кроссовера - легким шоком. Полиция отыскала хозяина гужевой повозки.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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