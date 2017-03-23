После скандального увольнения начальника метрополитена, новосибирская мэрия проверяет зарплаты руководителей муниципальных предприятий

История с увольнением начальника Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова (Atas.info писал об этом 21 марта) показала, что это требование выполняется не везде. Напомним, что причиной увольнения Ксензова было названо то, что руководитель метрополитена получал не предусмотренные трудовым договором дополнительные надбавки и вознаграждения, размер которых в отдельные месяцы составлял 100 тысяч рублей. При это Анатолий Локоть заметил, что Ксензов вернул незаконно полученные надбавки к своей зарплате.