После скандального увольнения начальника метрополитена, новосибирская мэрия проверяет зарплаты руководителей муниципальных предприятий

Posted 23 марта 2017, 19:25
Published 23 марта 2017, 19:25
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Мэр Анатолий Локоть сообщил сегодня журналистам, что начались проверки зарплат всех руководителей муниципальных предприятий Новосибирска и состояние финансовой дисциплины в МУПах.
По словам Локтя, у мэрии существует требование, согласно которому заработная плата руководителя муниципального предприятия не должна превышать пять средних зарплат в возглавляемом им МУПе.
История с увольнением начальника Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова (Atas.info писал об этом 21 марта) показала, что это требование выполняется не везде. Напомним, что причиной увольнения Ксензова было названо то, что руководитель метрополитена получал не предусмотренные трудовым договором дополнительные надбавки и вознаграждения, размер которых в отдельные месяцы составлял 100 тысяч рублей. При это Анатолий Локоть заметил, что Ксензов вернул незаконно полученные надбавки к своей зарплате.