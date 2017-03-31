«Губит людей не пиво, губит людей вода» - 2. Дело экс-главы Куйбышевского района передано в суд

Posted 31 марта 2017, 12:34
Published 31 марта 2017, 12:34
Modified 5 августа 2022, 12:05
Updated 5 августа 2022, 12:05
Виктор Функ обвиняется в превышении должностных полномочий при финансировании за счет средств бюджета работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышеве.
По версии следователей, в 2007-2009 годах Куйбышевский район из бюджетов различных уровней для проведения работ по реконструкции насосно-фильтровальной станции, предназначенной для водозабора и очистки подаваемой населению воды, было выделено свыше 120 млн. рублей - реконструкция куйбышевской НФС была включена в областную целевую программу «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008-2012 гг.» (программа «Чистая вода»). Функ без законных оснований перечислил более 100 миллионов бюджетных средств коммерческой организации. Работы же по реконструкции куйбышевской насосно-фильтровальной станции так и не были завершены. Обеспечение жителей Куйбышева качественной питьевой водой не налажено до сего дня.
Atas.info подробно писал об этой истории в июне 2016 года в материале «Дело арестованного главы Куйбышевского района: «…Губит людей не пиво, губит людей вода…».
Многолетняя хроника «реконструкции» насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве изобилует странными эпизодами. Следователи убеждены, что Функ, как глава района, не обеспечил эффективное расходование бюджетных средств, контроль за ходом, качеством и надлежащей приемкой работ. Не проверялись и фактически выполненные объемы работ.
Кроме того, с ведома Виктора Функа работы велись на основе проектной документацией, не обеспечивающей при вводе насосно-фильтровальной станции в эксплуатацию подачу населению воды надлежащего качества.
Качество питьевой воды в Куйбышеве с давних времён отвратительное. Город «запитывается» водой из реки Омь (местные называют эту речушку «Омка»), берущей свои истоки в Васюганских болотах. В паводок вода сильно мутнеет, становится то жёлто-зелёной, а то и коричневой, со специфическим душком. Питьевой такую воду можно назвать лишь от безысходности. В результате более 42 тысяч жителей города Куйбышева при пользовании жилищно-коммунальными услугами не обеспечено водой надлежащего качества. Это расценивается следователями как существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн. рублей.
Отметим, что в декабре 2016 года суд уже вынес приговор бывшему генеральному директору подрядной строительной организации и директору организации, поставлявшей насосное оборудование (подробности в материале Atas.info). Их обвинили в хищении денежных средств, предназначенных для реконструкции насосно-фильтровальной станции в городе Куйбышев Новосибирской области. Обвиняемые получили по 3 года лишения свободы условно.
В Следственном комитете России по Новосибирской области заявили, что расследование уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Виктора Функа, обвиняемого по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий) окончено и передано в суд.
С целью возмещения причиненного вреда по уголовному делу наложен арест на имущество Функа - принадлежащий ему объект недвижимости. По ходатайству следователя обвиняемый ранее был временно отстранен от должности главы района. Во время следствия Функ находился под домашним арестом.