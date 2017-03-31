«Губит людей не пиво, губит людей вода» - 2. Дело экс-главы Куйбышевского района передано в суд

Качество питьевой воды в Куйбышеве с давних времён отвратительное. Город «запитывается» водой из реки Омь (местные называют эту речушку «Омка»), берущей свои истоки в Васюганских болотах. В паводок вода сильно мутнеет, становится то жёлто-зелёной, а то и коричневой, со специфическим душком. Питьевой такую воду можно назвать лишь от безысходности. В результате более 42 тысяч жителей города Куйбышева при пользовании жилищно-коммунальными услугами не обеспечено водой надлежащего качества. Это расценивается следователями как существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Установленная в ходе расследования сумма материального ущерба превышает 103 млн. рублей.