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Posted 10 апреля 2017, 14:40

Published 10 апреля 2017, 14:40

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Федеральные деньги на строительство четвертого моста через Обь могут быть выделены уже в конце апреля

10 апреля 2017, 14:40
Об этом губернатор Владимир Городецкий заявил сегодня журналистам.

Об этом губернатор Владимир Городецкий заявил сегодня журналистам.

По словам губернатора, правительственная комиссия может принять решение о федеральном финансировании строительства моста через Обь уже в конце этого месяца.

Как известно ранее руководитель Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что мост через Обь в Новосибирске станет одним их девяти объектов, построенных с использованием средств, полученных от использования системы «Платон». А также то, что мост в Новосибирске должен быть построен к 2021 году. Эти заявления Старовойт сделал на встрече с депутатами Госдумы 14 марта. Новосибирские власти предполагают, что на строительство четвертого моста из средств фонда «Платон» будет выделено 26,3 млрд рублей. На федеральные средства, помимо новосибирского моста, претендует также мост через Каму в Перми мосты и проект строительства обхода в Хабаровске.

#Денис Объедкин#Транспорт#Новости
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