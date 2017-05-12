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Posted 11 мая 2017, 23:25

Published 11 мая 2017, 23:25

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России и заключил контракт с одним из сильнейших диагональных мира

11 мая 2017, 23:25
В матче за третье место волейбольного «Финала шести» железнодорожники убедительно переиграли команду «Белогорье» из Белгорода.

В матче за третье место волейбольного «Финала шести» железнодорожники убедительно переиграли команду «Белогорье» из Белгорода.

В первой партии «Локомотив» вел с преимуществом в пять очков – 16:11. Но белгородцы на подачах Тетюхина сначала сокращают разрыв в счете до минимума (19:18), а затем и вовсе выходят вперед – 23:22. Но сибирякам удалось отыграться, а затем, при игре на «больше-меньше», железнодорожники оказываются сильнее и удачливее – 31:29.

Вторая партия вновь проходит в упорной борьбе. Ее старт за белгородской командой – 8:5. Затем «Белогорье» продолжает контролировать ход партии и ведет 17:12. Концовка, как и в первом сете, получается напряженной, но при счете 22:22 новосибирский «Локомотив» берет три очка подряд и оставляет партию за собой - 25:22.

Третий сет «Локомотив» начинает очень резво, со старта поведя в счете 8:2, а затем, на кураже, буквально громит соперника, выиграв партию с «неприличным» счетом 25:10. Победа приносит новосибирской команде бронзовые медали чемпионата России!

«Локомотив» во второй раз в своей истории стал призером первенства России. Напомним, что в сезоне-2013/14 гг. новосибирская команда завоевывала серебряные медали. Сегодня же стало известно, что «Локомотив» подписал контракт с немецким диагональным Георгом Грозером.

На Олимпийских играх в Лондоне, в матче сборных Германии и Сербии Грозер установил рекорд Олимпиад по количеству очков в одной игре (39). Кроме того, он стал обладателем сильнейшей на турнире подачи. В игре со сборной России после его подачи была зафиксирована скорость мяча 127 км/ч.

Георг Грозер уже ишграл в российской Суперлиге. В 2012-2015 годах он защищал цвета «Белогорья». В составе этой команды Грозер выиграл чемпионат и Кубок России, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В сезоне-2016/17 гг. Грозер играл в чемпионате Китая за клуб «Шанхай» и стал чемпионом этой страны.

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