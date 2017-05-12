Новосибирский «Локомотив» завоевал бронзовые медали чемпионата России и заключил контракт с одним из сильнейших диагональных мира

В первой партии «Локомотив» вел с преимуществом в пять очков – 16:11. Но белгородцы на подачах Тетюхина сначала сокращают разрыв в счете до минимума (19:18), а затем и вовсе выходят вперед – 23:22. Но сибирякам удалось отыграться, а затем, при игре на «больше-меньше», железнодорожники оказываются сильнее и удачливее – 31:29.