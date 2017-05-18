Легендарный бард Александр Городницкий даст концерты в Новосибирске

*** Александр Моисеевич Городницкий - советский и российский поэт, один из основоположников жанра авторской песни в СССР и России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Он является автором более 50 книг стихов, песен и мемуарной прозы.