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Posted 18 мая 2017, 01:07

Published 18 мая 2017, 01:07

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Легендарный бард Александр Городницкий даст концерты в Новосибирске

18 мая 2017, 01:07
Два концерта «Атланта» бардовской песни состоятся 21 и 22 мая.

Один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий 21 мая выступит в Академгородке. Его концерт в Доме учёных СО РАН начнется в 19.00.

А 22 мая в 19.00 запланирован концерт ККК «Маяковский».

Организаторы обещают, что зрители услышат новые стихи и песни, получат ответы на вопросы, а также смогут спеть вместе с автором любимые старые песни, давно ставшие классикой.

В пятницу, 19 мая, в 16.00 в отделе искусств Новосибирской государственной областной научной библиотеки (ул. Советская, 6) пройдет пресс-конференция Александра Городницкого.

*** Александр Моисеевич Городницкий - советский и российский поэт, один из основоположников жанра авторской песни в СССР и России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Он является автором более 50 книг стихов, песен и мемуарной прозы.

Самые известные и популярные песни Городницкого - «Атланты держат небо», «Перекаты», «Кожаные куртки» («Песня полярных летчиков»), «Над Канадой небо сине», «Жена французского посла», «От злой тоски не матерись» («На материк»), «Снег», «Перекаты» - давно стали фактически народными. А песня «Атланты держат небо» является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.

Кроме того, А.М. Городницкий - учёный-геофизик с мировым именем. Он доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

#Культура#Новости
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