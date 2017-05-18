Легендарный бард Александр Городницкий даст концерты в Новосибирске

Posted 18 мая 2017, 01:07
Published 18 мая 2017, 01:07
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий 21 мая выступит в Академгородке. Его концерт в Доме учёных СО РАН начнется в 19.00.
А 22 мая в 19.00 запланирован концерт ККК «Маяковский».
Организаторы обещают, что зрители услышат новые стихи и песни, получат ответы на вопросы, а также смогут спеть вместе с автором любимые старые песни, давно ставшие классикой.
В пятницу, 19 мая, в 16.00 в отделе искусств Новосибирской государственной областной научной библиотеки (ул. Советская, 6) пройдет пресс-конференция Александра Городницкого.
*** Александр Моисеевич Городницкий - советский и российский поэт, один из основоположников жанра авторской песни в СССР и России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, первый лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Он является автором более 50 книг стихов, песен и мемуарной прозы.
Самые известные и популярные песни Городницкого - «Атланты держат небо», «Перекаты», «Кожаные куртки» («Песня полярных летчиков»), «Над Канадой небо сине», «Жена французского посла», «От злой тоски не матерись» («На материк»), «Снег», «Перекаты» - давно стали фактически народными. А песня «Атланты держат небо» является неофициальным гимном Санкт-Петербурга.
Кроме того, А.М. Городницкий - учёный-геофизик с мировым именем. Он доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.