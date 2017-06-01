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Posted 1 июня 2017, 13:46

Published 1 июня 2017, 13:46

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

«Тойота» стала братской могилой: в ночном ДТП в Новосибирске погибли четыре человека

1 июня 2017, 13:46
Жуткая авария произошла минувшей ночью в Октябрьском районе города, на улице Гаранина.

Жуткая авария произошла минувшей ночью в Октябрьском районе города, на улице Гаранина.

Около часа ночи у дома №22, на крутом повороте при пересечении улиц Гаранина и Добролюбова, автомобиль «Toyota Crown», за рулем которого находился 45-летний мужчина, на высокой скорости врезался в опору ЛЭП. В результате аварии на месте скончались трое пассажиров «Тойоты» — молодые люди (студенты) в возрасте от 20 до 22 лет. Ещё пассажир (ему 22 года) и водитель с тяжёлыми травмами были госпитализированы в больницу, где вскоре скончался мужчина, бывший за рулем автомобиля.

Один из очевидцев этой аварии рассказал, что автомобиль на большой скорости двигался по улице Добролюбова и на крутом повороте водитель не справился с управлением.

Полицейские отмечают, что на месте аварии даже не обнаружили следов тормозного пути. В социальных сетях появились сообщения, что вечером накануне ДТП компанию молодых людей и водителя «Тойоты» видели пьяными.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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