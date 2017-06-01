«Тойота» стала братской могилой: в ночном ДТП в Новосибирске погибли четыре человека

Около часа ночи у дома №22, на крутом повороте при пересечении улиц Гаранина и Добролюбова, автомобиль «Toyota Crown», за рулем которого находился 45-летний мужчина, на высокой скорости врезался в опору ЛЭП. В результате аварии на месте скончались трое пассажиров «Тойоты» — молодые люди (студенты) в возрасте от 20 до 22 лет. Ещё пассажир (ему 22 года) и водитель с тяжёлыми травмами были госпитализированы в больницу, где вскоре скончался мужчина, бывший за рулем автомобиля.