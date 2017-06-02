Новосибирец, который поджег общежитие чтобы убить своего отца, получил срок

Тридцатишестилетний мужчина признан виновным в покушении на убийство путём поджога своего пожилого отца и теперь 12 лет проведет за решеткой. В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор 36-летнему Петру Альховику, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «д», «е» ч. 2 ст.105 (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба, совершённые путём поджога, повлекшие по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия). Триллер, в котором разбирался суд, разыгрался в общежитии на улице Твардовского, 18 в Первомайском районе. 3 июля 2016 года Альховик, будучи пьяным, пришел в комнату общежития, где он проживал вместе со своим 74-летним отцом. Трудно сказать, что за личная неприязнь двигала нетрезвым мужчиной, но он решил убить родителя. Злоумышленник облил спавшего отца и вещи в комнате легковоспаменяющейся жидкостью и поджег. К счастью, пожилой мужчина проснулся, сумел выбраться из горящей комнаты и выбежал на улицу. Пламя и дым пожара распространились на другие помещения общежития. В результате пожар охватил шесть жилых комнат и получил трагические последствия: в одной из комнат от отравления угарным газом погибла 32-летняя женщина, а ещё четыре человека получили отравление продуктами горения, а 52-летняя жительница общежития, оповестив соседей о пожаре, спасаясь от огня и дыма последней, выпрыгнула из окна второго этажа и получила переломы обеих ног. Кроме того, пожар уничтожил имущество в шести комнатах общежития. Общий причиненный жителям ущерб превысил 900 тысяч рублей. Прибывшим на место пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы локализовать пламя и не позволить огню распространиться. Первомайский районный суд Новосибирска приговорил Альховика к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с последующим ограничением свободы на один год.