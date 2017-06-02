Погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем «Нивы» охранного предприятия закончилась серьезной аварией

Серьезное ДТП с пострадавшими произошло вчера вечером на улице Большевистской. Аварии предшествовала длительная погоня за автомобилем-нарушителем, которым оказалась служебная «Нива» группы быстрого реагирования (ГБР) одного из охранных предприятий Новосибирска.