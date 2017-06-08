Лучшие новосибирские объекты благоустройства проекта «Городская среда» пополнят федеральную «библиотеку проектов» Минстроя России

Ряд проектов благоустройства в районах Новосибирской области о областном центре претендуют на включение в библиотеку лучших практик благоустройства в рамках проекта «Городская среда».