Сотни новосибирцев вышли на митинг против строительства полигона бытовых отходов и мусоросортировочного комплекса в районе Издревой
29 июня 2017, 07:50
Вчера вечером в Первомайском сквере более трехсот жителей Новосибирска и области собрались, чтобы выразить свое протест решению властей построить мусоросортировочный полигон в районе природного памятника «Долина реки Издревой», что недалеко от пригородного села Раздольное.
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