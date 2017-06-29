Сотни новосибирцев вышли на митинг против строительства полигона бытовых отходов и мусоросортировочного комплекса в районе Издревой

Вчера вечером в Первомайском сквере более трехсот жителей Новосибирска и области собрались, чтобы выразить свое протест решению властей построить мусоросортировочный полигон в районе природного памятника «Долина реки Издревой», что недалеко от пригородного села Раздольное.