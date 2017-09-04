По вине водителя «Ниссана» пострадали две девушки-пешехода. Горе-водитель винит в аварии свои шлепанцы.

Posted 4 сентября 2017, 00:50
Published 4 сентября 2017, 00:50
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
В воскресенье возле дома № 253/4 по улице Бориса Богаткова водитель автомобиля «Ниссан-Скайлайн», пытаясь эффектно стартовать со светофора, не справился с управлением и его автомобиль, пробив металлическое ограждение, вылетел на тротуар.
В аварии пострадали две девушки, которые, на беду, в это время шли по тротуару. Обе получили множественные травмы и ушибы, также врачи предполагают у одной из девушек перелом ноги. Обе пострадавших были госпитализированы с места аварии медиками «скорой помощи».
Кроме того, обломками металлического ограждения был поврежден припаркованный автомобиль «Тойота Витц», у которого оказалось разбитым заднее стекло и поврежден бампер.
Водитель «Ниссана» заявил, что в аварии виноваты... его шлепанцы-сланцы, слетевшие во время движения с ноги. Их-за этого водитель и потерял управление автомобилем.