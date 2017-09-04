По вине водителя «Ниссана» пострадали две девушки-пешехода. Горе-водитель винит в аварии свои шлепанцы.

В аварии пострадали две девушки, которые, на беду, в это время шли по тротуару. Обе получили множественные травмы и ушибы, также врачи предполагают у одной из девушек перелом ноги. Обе пострадавших были госпитализированы с места аварии медиками «скорой помощи».