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Posted 4 сентября 2017, 00:50

Published 4 сентября 2017, 00:50

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

По вине водителя «Ниссана» пострадали две девушки-пешехода. Горе-водитель винит в аварии свои шлепанцы.

4 сентября 2017, 00:50
В воскресенье возле дома № 253/4 по улице Бориса Богаткова водитель автомобиля «Ниссан-Скайлайн», пытаясь эффектно стартовать со светофора, не справился с управлением и его автомобиль, пробив металлическое ограждение, вылетел на тротуар.

В воскресенье возле дома № 253/4 по улице Бориса Богаткова водитель автомобиля «Ниссан-Скайлайн», пытаясь эффектно стартовать со светофора, не справился с управлением и его автомобиль, пробив металлическое ограждение, вылетел на тротуар.

В аварии пострадали две девушки, которые, на беду, в это время шли по тротуару. Обе получили множественные травмы и ушибы, также врачи предполагают у одной из девушек перелом ноги. Обе пострадавших были госпитализированы с места аварии медиками «скорой помощи».

Кроме того, обломками металлического ограждения был поврежден припаркованный автомобиль «Тойота Витц», у которого оказалось разбитым заднее стекло и поврежден бампер.

Водитель «Ниссана» заявил, что в аварии виноваты... его шлепанцы-сланцы, слетевшие во время движения с ноги. Их-за этого водитель и потерял управление автомобилем.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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