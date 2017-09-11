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Posted 11 сентября 2017, 20:41

Published 11 сентября 2017, 20:41

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

В Бердске очередной скандал, в центре которого - чиновник местной мэрии. Уголовное дело возбуждено в отношении начальника Управления финансов и налоговой политики

11 сентября 2017, 20:41
Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летней начальника Управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска Ирины Вагнер. Ее подозревают в халатности, повлекшей причинение муниципалитету ущерба на сумму свыше 7 миллионов рублей.

Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 39-летней начальника Управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска Ирины Вагнер. Ее подозревают в халатности, повлекшей причинение муниципалитету ущерба на сумму свыше 7 миллионов рублей. Эта история напрямую связана с получившим резонанс уголовным делом сотрудницы Управления финансов и налоговой политики мэрии Бердска Яны Ведяшкиной, которая умыкнула из городского бюджета более семи миллионов рублей. Имея доступ к осуществлению платежей с лицевого счета муниципалитета, Ведяшкина перечисляла на открытые на свое имя, а также на имя своих знакомых счета деньги из бюджета Бердска, облегчив таким нехитрым способом городскую казну на сумму 7 214 850 рублей. 34-летняя Ведяшкина недавно осуждена на 3 года и 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, ей назначен штраф на сумму 300 000 рублей. Следователи считают, что в хищениях, которые Ведяшкина совершала из бюджета более года (с апреля 2015 по август 2016 г.), есть значительная доля вины ее начальницы - Ирины Вагнер. Вагнер была с Ведяшкиной в доверительных отношениях. Настолько доверительных, что возложила на нее свои обязанности по обеспечению бюджетных финансовых платежей и незаконно передала ей ключи электронной подписи, обеспечивающие ведение финансовых операций с бюджетными деньгами. Получив доступ к осуществлению платежей с лицевого счета муниципалитета, Ведяшкина и стала активно «улучшать свое благосостояние». В Следственном комитете уточнили, что обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Вагнер, выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области. Ведется следствие.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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