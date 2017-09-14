Новосибирская полиция изъяла у гостя из Приморья крупную партию наркотиков

После его задержания, при обыске в гаражном боксе в одном из ГСК Новосибирска, полицейские обнаружили тайник, в котором подозреваемый хранил почти три килограмма наркотических средств. Здесь же были найдены весы, упаковочный и фасовочный материал, сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Его масса - 2,9 килограмма - является особо крупным размером.