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Posted 14 сентября 2017, 14:39

Published 14 сентября 2017, 14:39

Modified 5 августа 2022, 12:05

Updated 5 августа 2022, 12:05

Новосибирская полиция изъяла у гостя из Приморья крупную партию наркотиков

14 сентября 2017, 14:39
23-летний житель Приморского края был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

23-летний житель Приморского края был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

После его задержания, при обыске в гаражном боксе в одном из ГСК Новосибирска, полицейские обнаружили тайник, в котором подозреваемый хранил почти три килограмма наркотических средств. Здесь же были найдены весы, упаковочный и фасовочный материал, сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Его масса - 2,9 килограмма - является особо крупным размером.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что задержанный мужчина в течение полугода на сбывал территории Новосибирска наркотики через интернет, не вступая с «клиентами» в прямые контакты.

Задержанный взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

#Денис Объедкин#Криминал#Новости
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