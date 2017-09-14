Новосибирская полиция изъяла у гостя из Приморья крупную партию наркотиков

Posted 14 сентября 2017, 14:39
Published 14 сентября 2017, 14:39
Modified 5 августа 2022, 12:05
Updated 5 августа 2022, 12:05
23-летний житель Приморского края был задержан сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
После его задержания, при обыске в гаражном боксе в одном из ГСК Новосибирска, полицейские обнаружили тайник, в котором подозреваемый хранил почти три килограмма наркотических средств. Здесь же были найдены весы, упаковочный и фасовочный материал, сим-карты, сотовые телефоны и банковские карты. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Его масса - 2,9 килограмма - является особо крупным размером.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что задержанный мужчина в течение полугода на сбывал территории Новосибирска наркотики через интернет, не вступая с «клиентами» в прямые контакты.
Задержанный взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.