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Posted 20 сентября 2017, 06:16

Published 20 сентября 2017, 06:16

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Цистерна с химически опасным веществом сошла с рельсов на станции «Инская» в Новосибирске

20 сентября 2017, 06:16
Сообщение об аварии поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) Новосибирска вчера, 19 сентября, в 12 часов 39 минут.

Сообщение об аварии поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) Новосибирска вчера, 19 сентября, в 12 часов 39 минут.

Как выяснилось, одна из цистерн с аварийно химически опасным веществом (АХОВ) сошла с рельсов при маневрах.

Поясним, что к аварийно химически опасным веществам относят сильнодействующие ядовитые вещества, которые, в случае выбросов либо проливов, могут привести к массовому поражению людей и всех живых организмов и способны вызвать заражение окружающей среды, воды и почвы. К таким веществам относятся аммиак, сжиженный хлор, сернистый газ, нитрил, синильная и акриловая кислоты, бензол, фтор и бромистый водород.

Через 10 минут на место происшествия прибыли экипаж спасателей МАСС и сотрудники химико-радиометрической лаборатории этой службы, которые провели разведку. После того как было установлено, что утечки вещества из цистерны не произошло, ремонтники РЖД при контроле спасателей начали восстановительные работы на железнодорожных путях.

#Происшествия#Новости
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