Цистерна с химически опасным веществом сошла с рельсов на станции «Инская» в Новосибирске

Через 10 минут на место происшествия прибыли экипаж спасателей МАСС и сотрудники химико-радиометрической лаборатории этой службы, которые провели разведку. После того как было установлено, что утечки вещества из цистерны не произошло, ремонтники РЖД при контроле спасателей начали восстановительные работы на железнодорожных путях.