Цистерна с химически опасным веществом сошла с рельсов на станции «Инская» в Новосибирске

Posted 20 сентября 2017, 06:16
Published 20 сентября 2017, 06:16
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Сообщение об аварии поступило в муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) Новосибирска вчера, 19 сентября, в 12 часов 39 минут.
Как выяснилось, одна из цистерн с аварийно химически опасным веществом (АХОВ) сошла с рельсов при маневрах.
Поясним, что к аварийно химически опасным веществам относят сильнодействующие ядовитые вещества, которые, в случае выбросов либо проливов, могут привести к массовому поражению людей и всех живых организмов и способны вызвать заражение окружающей среды, воды и почвы. К таким веществам относятся аммиак, сжиженный хлор, сернистый газ, нитрил, синильная и акриловая кислоты, бензол, фтор и бромистый водород.
Через 10 минут на место происшествия прибыли экипаж спасателей МАСС и сотрудники химико-радиометрической лаборатории этой службы, которые провели разведку. После того как было установлено, что утечки вещества из цистерны не произошло, ремонтники РЖД при контроле спасателей начали восстановительные работы на железнодорожных путях.