atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября 2017, 12:07

Published 29 сентября 2017, 12:07

Modified 5 августа 2022, 12:05

Updated 5 августа 2022, 12:05

Под Новосибирском задержали серийного «дачного» вора

29 сентября 2017, 12:07
Задержанным оказался 38-летний житель Тогучинского района. Его подозревают в серии краж в садоводческих обществах в пригороде Новосибирска. Ранее он уже был судим за кражу.

Задержанным оказался 38-летний житель Тогучинского района. Его подозревают в серии краж в садоводческих обществах в пригороде Новосибирска. Ранее он уже был судим за кражу.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в течение лета этого года подозреваемый забирался в дачные дома, где похищал ценные вещи – бытовую технику, инструменты, одежду.

Общая сумма причиненного им ущерба садоводам превысила 50 тысяч рублей. Во время обыска полицейские нашли и изъяли часть похищенного. Подозреваемый арестован. Сотрудники полиции проверяют его причастность к аналогичным кражам.

#Денис Объедкин#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика