Под Новосибирском задержали серийного «дачного» вора

Задержанным оказался 38-летний житель Тогучинского района. Его подозревают в серии краж в садоводческих обществах в пригороде Новосибирска. Ранее он уже был судим за кражу.

Задержанным оказался 38-летний житель Тогучинского района. Его подозревают в серии краж в садоводческих обществах в пригороде Новосибирска. Ранее он уже был судим за кражу. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в течение лета этого года подозреваемый забирался в дачные дома, где похищал ценные вещи – бытовую технику, инструменты, одежду. Общая сумма причиненного им ущерба садоводам превысила 50 тысяч рублей. Во время обыска полицейские нашли и изъяли часть похищенного. Подозреваемый арестован. Сотрудники полиции проверяют его причастность к аналогичным кражам.