Водитель и пассажирка «Тойоты» погибли в ДТП на трассе Новосибирск - Омск

Столкновение с тяжелой фурой стало для небольшого хэтчбека фатальным. Разбитая «Тойота» улетела в кювет, а водитель (молодой человек 1993 г.р.) и его пассажирка (1989 г.р.) от полученных травм погибли на месте ДТП.