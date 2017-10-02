Водитель и пассажирка «Тойоты» погибли в ДТП на трассе Новосибирск - Омск

Смертельная авария произошла 1 октября на 1108 километре автотрассы Р-254 «Иртыш».
В воскресенье днем на подъезде к Барабинску молодой водитель легкового автомобиля «Toyota Passo» выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с встречным грузовиком «Freightliner».
Столкновение с тяжелой фурой стало для небольшого хэтчбека фатальным. Разбитая «Тойота» улетела в кювет, а водитель (молодой человек 1993 г.р.) и его пассажирка (1989 г.р.) от полученных травм погибли на месте ДТП.
Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» оказался на «встречке» пытаясь совершить обгон. Неверная оценка ситуации при управлении автомобилем с правым рулем, самонадеянность и отсутствие опыта, скорее всего и привели к трагедии.