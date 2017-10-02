atas.info
ГлавноеВсе новости

Водитель и пассажирка «Тойоты» погибли в ДТП на трассе Новосибирск - Омск

2 октября 2017, 09:17
Смертельная авария произошла в воскресенье, 1 октября, на 1108 километре автотрассы Р-254 «Иртыш».

Смертельная авария произошла 1 октября на 1108 километре автотрассы Р-254 «Иртыш».

В воскресенье днем на подъезде к Барабинску молодой водитель легкового автомобиля «Toyota Passo» выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с встречным грузовиком «Freightliner».

Столкновение с тяжелой фурой стало для небольшого хэтчбека фатальным. Разбитая «Тойота» улетела в кювет, а водитель (молодой человек 1993 г.р.) и его пассажирка (1989 г.р.) от полученных травм погибли на месте ДТП.

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» оказался на «встречке» пытаясь совершить обгон. Неверная оценка ситуации при управлении автомобилем с правым рулем, самонадеянность и отсутствие опыта, скорее всего и привели к трагедии.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52