Баскетбол. «Новосибирск» терпит второе подряд поражение на выезде

Posted 7 октября 2017, 22:55
Published 7 октября 2017, 22:55
Modified 18 августа 2022, 19:51
Updated 18 августа 2022, 19:51
Проиграв накануне в Москве команде ЦСКА-2 (78:84), БК «Новосибирск» сегодня в Ижевске уступил команде «Купол-Родники» - 69:71. Сибиряки вновь долго входили в игру и уступали после первой десятиминутки с разницей в 7 очков (16:23), однако во второй четверти достали соперника и на большой перерыв ушли с минимальным преимуществом - 37:36. К середине третьей четверти «Новосибирск» повел в счете 47:40, однако растерял преимущество и перед заключительной десятиминуткой вновь вел в счете все одно очко - 54:53. Менее чем за две с половиной минуты до конца игры «Новосибирск» выигрывал со счетом 69:63, однако концовку матча сибиряки провалили, в итоге проиграв 69:71. Самыми результативными в составе БК «Новосибирск» стали Токарев - 21 очко, Макеев и Курцевич - по 16. В понедельник новосибирская команда сыграет в Ставрополе против местного «Динамо» матч Кубка России.
Ближайшие матчи первенства Суперлиги БК «Новосибирск» проведет на своей площадке. 15 октября соперником сибиряков будет БК «Рязань», а 18 октября - БК «Самара».