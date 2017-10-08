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Posted 7 октября 2017, 22:55

Published 7 октября 2017, 22:55

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Баскетбол. «Новосибирск» терпит второе подряд поражение на выезде

7 октября 2017, 22:55
Проиграв накануне в Москве команде ЦСКА-2 (78:84), БК «Новосибирск» сегодня в Ижевске уступил команде «Купол-Родники» - 69:71.

Проиграв накануне в Москве команде ЦСКА-2 (78:84), БК «Новосибирск» сегодня в Ижевске уступил команде «Купол-Родники» - 69:71. Сибиряки вновь долго входили в игру и уступали после первой десятиминутки с разницей в 7 очков (16:23), однако во второй четверти достали соперника и на большой перерыв ушли с минимальным преимуществом - 37:36. К середине третьей четверти «Новосибирск» повел в счете 47:40, однако растерял преимущество и перед заключительной десятиминуткой вновь вел в счете все одно очко - 54:53. Менее чем за две с половиной минуты до конца игры «Новосибирск» выигрывал со счетом 69:63, однако концовку матча сибиряки провалили, в итоге проиграв 69:71. Самыми результативными в составе БК «Новосибирск» стали Токарев - 21 очко, Макеев и Курцевич - по 16. В понедельник новосибирская команда сыграет в Ставрополе против местного «Динамо» матч Кубка России.

Ближайшие матчи первенства Суперлиги БК «Новосибирск» проведет на своей площадке. 15 октября соперником сибиряков будет БК «Рязань», а 18 октября - БК «Самара».

#Денис Объедкин#Спорт#Новости
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