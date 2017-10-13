Молодые, да ранние. Полицейские задержали троих несовершеннолетних «домушников»

Возраст подростков, которых полиция подозревает в серии квартирных краж, от 14 до 16 лет.В начале сентября лихая троица, выбив балконную дверь, проникла в квартиру одного из домов на улице Авиастроителей. Добыча оказалась скромной – из квартиры они похитили тысячу рублей. А вот спустя месяц, в другой квартире того же дома юные «домушники» поживились куда удачнее: они украли золотые изделия и игровую приставку. Ущерб был оценен суммой в 164 000 рублей.В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по фактам этих краж возбуждены уголовные дела. Похищенное частично изъято. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.