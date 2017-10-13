atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября 2017, 12:57

Published 13 октября 2017, 12:57

Modified 5 августа 2022, 12:05

Updated 5 августа 2022, 12:05

Молодые, да ранние. Полицейские задержали троих несовершеннолетних «домушников»

13 октября 2017, 12:57
Возраст подростков, которых полиция подозревает в серии квартирных краж, от 14 до 16 лет.

Возраст подростков, которых полиция подозревает в серии квартирных краж, от 14 до 16 лет.В начале сентября лихая троица, выбив балконную дверь, проникла в квартиру одного из домов на улице Авиастроителей. Добыча оказалась скромной – из квартиры они похитили тысячу рублей. А вот спустя месяц, в другой квартире того же дома юные «домушники» поживились куда удачнее: они украли золотые изделия и игровую приставку. Ущерб был оценен суммой в 164 000 рублей.В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по фактам этих краж возбуждены уголовные дела. Похищенное частично изъято. Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к совершению других аналогичных преступлений.

#Денис Объедкин#Криминал#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика