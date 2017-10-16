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Posted 16 октября 2017, 11:05

Published 16 октября 2017, 11:05

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Двое школьников попали под колеса автомобиля в Ленинском районе Новосибирска

16 октября 2017, 11:05
Дорожное происшествие произошло сегодня утром на улице Ватутина.

Дорожное происшествие произошло сегодня утром на улице Ватутина. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, сегодня, около 07 часов 35 минут, 27-летний водитель за рулем автомобиля «Renault Logan» двигался по улице Ватутина и у дома №16 (во дворе этого дома находится школа №160) сбил на пешеходном переходе двух школьников, переходивших проезжую часть. Оба ребенка доставлены в больницу. По предварительной информации они получили ушибы. ГИБДД проводит проверку по факту этого происшествия.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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