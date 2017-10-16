Двое школьников попали под колеса автомобиля в Ленинском районе Новосибирска

Дорожное происшествие произошло сегодня утром на улице Ватутина. По информации ГУ МВД по Новосибирской области, сегодня, около 07 часов 35 минут, 27-летний водитель за рулем автомобиля «Renault Logan» двигался по улице Ватутина и у дома №16 (во дворе этого дома находится школа №160) сбил на пешеходном переходе двух школьников, переходивших проезжую часть. Оба ребенка доставлены в больницу. По предварительной информации они получили ушибы. ГИБДД проводит проверку по факту этого происшествия.