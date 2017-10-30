Андрей Травников поручил официально уведомить концессионера о расторжении договора по строительству мусороперерабатывающих комплексов

Таким образом, в борьбе за отмену скандальной «мусорной концессии» фактически поставлена точка. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников сегодня на аппаратном совещании регионального правительства распорядился направить концессионеру официальное уведомление о выходе из заключенного в июле 2016 года концессионного соглашения, которое предусматривало создание мусоросортировочных полигонов в районе Раздольного и Верх-Тулы – так называемой «мусорной концессии». - Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы четко была обозначена наша позиция, – приводит слова Травникова пресс-служба губернатора и правительства области. Сообщается, что врио губернатора дал поручение представить итоговый доклад о деятельности рабочей группы по проекту, уделив в нем особое внимание обобщению предложений и замечаний, поступивших от депутатов, представителей общественности и других членов рабочей группы.