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Posted 30 октября 2017, 15:40

Published 30 октября 2017, 15:40

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Андрей Травников поручил официально уведомить концессионера о расторжении договора по строительству мусороперерабатывающих комплексов

30 октября 2017, 15:40
Таким образом, в борьбе за отмену скандальной «мусорной концессии» фактически поставлена точка.

Таким образом, в борьбе за отмену скандальной «мусорной концессии» фактически поставлена точка. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников сегодня на аппаратном совещании регионального правительства распорядился направить концессионеру официальное уведомление о выходе из заключенного в июле 2016 года концессионного соглашения, которое предусматривало создание мусоросортировочных полигонов в районе Раздольного и Верх-Тулы – так называемой «мусорной концессии». - Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы четко была обозначена наша позиция, – приводит слова Травникова пресс-служба губернатора и правительства области. Сообщается, что врио губернатора дал поручение представить итоговый доклад о деятельности рабочей группы по проекту, уделив в нем особое внимание обобщению предложений и замечаний, поступивших от депутатов, представителей общественности и других членов рабочей группы.

#Денис Объедкин#Общество#Эксклюзив#Новости
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