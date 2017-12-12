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Posted 12 декабря 2017, 15:17

Published 12 декабря 2017, 15:17

Modified 18 августа 2022, 19:51

Updated 18 августа 2022, 19:51

Следственный комитет заявил, что отец погибших при пожаре в Искитимском районе детей истязал их

12 декабря 2017, 15:17
В истории вокруг страшной трагедии, случившейся 3 декабря в поселке Степной, когда при пожаре в жилом доме погибли пятеро маленьких детей, обнаруживаются все новые жуткие подробности. Сегодня в Следственном комитете заявили, что в отношении Владимира Перфильева – отца погибших детей – возбуждено еще одно уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в истязании своих детей (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).
#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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